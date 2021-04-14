مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول؟



كلوب يلعب آخر أوراقة

شهدت تشكيلة ليفربول تغييرين على مستوى خطي الوسط والهجوم في إشارة واضحة لسعي "الريدز" لقلب الطاولة على الفريق الإسباني وانتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب ورقة الخبير جيمس ميلنر والبرازيلي فيرمينيو مكان كل من الغيني نابي كيتا والبرتغالي ديوغو جوتا الذين شاركا أساسيين في مواجهة الذهاب التي آلت للمدريديين 3-1..

تغيير وحيد في تشكيلة ريال

أدخل الفرنسي زين الدين زيدان تحويراً وحيداً على تشكيلة "الميرينغي" بإقحام الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بدلاً عن لوكاس فاسكيز المصاب.

وأصيب فاسكيز بالتواء في الأربطة المتعامدة لركبته اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو التي كسبها ريال أمام غريمه برشلونة (2-1) السبت الماضي.

ويعدّ فالفيدري بمثابة "الجوكر" في فريق العاصمة الإسبانية إذ يجيد اللعب في عديد المراكز لما يتمتع به من انضباط تكتيكي ومخزون فني كبير.

تشكيلة ليفربول

تشكيلة ريال مدريد

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وليفربول في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب الآنفيلد في مدينة ليفربول.

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة ورغبة ليفربول في صناعة ريمونتادا تاريخية على أرضه، بعد خسارته ذهاباً 3-1 في مدريد، مستلهماً مما فعله عام 2019 أمام برشلونة، ومتسلحاً بنجومه محمد صلاح والآخرين.

مباراة ريال مدريد وليفربول - مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول سيكون اليوم الأربعاء في الرابع عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وليفربول بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وليفربول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.