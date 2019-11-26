مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ريال مدريد أن يخرج من النتائج السلبية التي عانى منها مؤخراً في بطولته المحببة فيما يبحث باريس سان جيرمان عن ضمان الصدارة.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان - معلومات البث مباشر



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