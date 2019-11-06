ولمن ستفوته مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي في بث مباشر يمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة لإحدى أهم مباريات اليوم.

ريال مدريد وغلطة سراي - التغطية الخاصة

هدف (13): القائد سيرجيو راموس يضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء تمّ منحها عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

هدف (7): رودريغو يخطف الأنظار بتسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه وهذه المرة من ضربة رأس.

(6)- الأوروغوياني موسليرا يتصدى لتسديدة الألماني كروس.

هدف (4): ريال مدريد يفتتح التسجيل بفضل تسديدة مميزة من البرازيلي رودريغو.

انطلاق المباراة

موعد مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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تشكيلة ريال مدريد وغلطة سراي