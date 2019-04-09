المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة توتنهام - مانشستر سيتي الثلاثاء 9 أبريل 22:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد توتنهام الجديد بلندن HD1

كيفية مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

يواجه توتنهام ضيفه مانشستر سيتي في قمة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتعدّ هذه المواجهة الإنكليزية الخاصة "قمة" محلية بنكهة أوروبية، حيث سيتواجه توتنهام المضيف وصاحب المركز الثالث في ترتيب الـ"بريميرليغ" مع ضيفه الثقيل مانشستر سيتي، الوصيف الحالي للبريميرليغ والمرشح للصدارة مستقبلاً (تنقصه مباراة في رصيده).

كما ستكون الإثارة العنوان الأبرز لهذا اللقاء المرتقب لا سيما أنّ الفريقين يعرفان بعضهما تمام المعرفة، وهو ما سيضفي جرعة إضافية من التحدي على هذا الصدام الكبير الذي سيندرج ضمن حوار تكتيكي وفني جذاب بين "الفيلسوف" الإسباني بيب غوارديولا و"الداهية" الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو.

موعد مباراة توتنهام - مانشستر سيتي

مباراة توتنهام ومانشستر سيتي تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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