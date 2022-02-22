مشاهدة مباراة تشيلسي وليل في دوري الأبطال تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون المنقولة على beIN SPORTS، إذ يعوّل تشيلسي حامل اللقب على نجاعته ونظافة شباكه على أرضه عندما يستقبل الفريق الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم حلوله ثانياً في مجموعته خلف يوفنتوس، تمكن الفريق اللندني بقيادة المدرب الألماني توماس توخل من الفوز ثلاث مرات على أرضه دون أن تهتز شباكه، على كل من زينيت الروسي (1-صفر)، ومالمو السويدي (4-صفر) ويوفنتوس (4-صفر).

- د 18 كرة ذهبية فرنسية من نغولو كانتي يتابعها الإسباني ماركوس ألونسو لنها تستقر في أحضان حارس ليل البرازيلي ليو جارديم.

- بعد مرور ربع ساعة ليل يضغط باحثاً عن التعادل.

- د 8 هافيرتس يفتتح التسجيل بهدف رأسي ممتاز مستغلاً رفعة متقنة من المغربي حكيم زياش عبر ركلة ركنية.

- الدقائق الخمس الأولى تشير إلى حسن تنظيم أصحاب الأرض البلوز مع فرصة خطيرة من الألماني كاي هافيرتس الذي أرسل أول إنذار على مرمى ليل بكرة علت العارضة.

- د01 صافرة بداية اللقاء من الحكم الإسباني جيسوس جيل.

🔵 Lukaku starts tonight on the bench; Azpilicueta, Alonso & Kovačić return to the XI...



Main man for Chelsea tonight will be _______@ChelseaFC | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

في المقابل، انتظر ليل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لضمان بطاقة التأهل للمرة الثانية، بفوزه على أرض فولفسبورغ الألماني 3-1 وصدارة مجموعته بفارق نقطة عن سالزبورغ النمسوي، في مجموعة ضعيفة نسبيا ضمت إشبيلية الإسباني.

موعد مباراة تشيلسي وليل

موعد مباراة تشيلسي وليل هو اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة المباراة في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تشيلسي وليل بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

- التقى تشيلسي وليل في موسم واحد فقط في البطولات الأوربية - دوري أبطال أوروبا 2019-2020 - عندما فاز الفريق الإنكليزي في كلتا مباراتي دور المجموعات بنفس النتيجة 2-1.

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وليل في بث مباشر على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

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