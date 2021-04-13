مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو؟

مباراة تشيلسي وبورتو - لحظة بلحظة

الدقيقة 90+ 4 – مهدي طارمي أحرز الهدف الأول لبورتو من ركلة مقصية رائعة سكنت شباك مندي.

الدقيقة 80 – تشيلسي يتحكم تماماً في إيقاع المباراة ويصعب الأمور على لاعبي بورتو بفضل دفاعه المنظم وانكماشه في وسط ملعبه ثم اعتماده على الهجمات السريعة المرتدة.

الدقيقة 65 – أفضل هجمات بورتو في المباراة على الإطلاق، أوتافيو مرر الكرة لكورونا الذي لعبها عرضية انقض عليها برأسه المهاجم البديل مهدي طارمي ووضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى إلا أن الحارس مندي كان على الموعد وأمسك بها بثبات.

الدقيقة 54 – بورتو يكثف هجماته على مرمى تشيلسي بحثاً عن إحداث الفارق، إلا أن الهجمات الخطيرة دائماً من جانب تشيلسي تشايلويل توغل من الجانب الأيسر ومرر كرة في العمق للمتمركز داخل منطقة الجزاء كريستيان بوليسيتش الذي حاول إسكانها الشباك إلا أنه فش في تسديد الكرة بشكل محكم.

الدقيقة 46 – انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف .. تشيلسي يقترب خطوة إضافية من التأهل إلى نصف النهائي، كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل تعاملت بشكل واقعي مع المباراة، الفريق انكمش في وسط ملعبه بشكل وفرض نسق دفاعي منظم حرم بورتو من تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى الحارس إدوارد ميندي.

الدقيقة 33 – الفرصة الأولى الخطيرة لبورتو رغم استحواذ الفريق البرتغالي على الكرة لفترات طويلة، الكرة وصلت إلى المكسيكي خيسوس كورونا مهاجم الفريق البرتغالي الذي مر من تشايلويل ثم سدد الكرة بغرابة فوق العارضة.

الدقيقة 19 – ضغط متواصل من لاعبي بورتو الذين يجازفون بترك المساحات الخالية في وسط ملعبهم، تشيلسي في وضعية ممتازة للتعامل مع الهجمات المرتدة، كانتي قطع الكرة وانطلق بسرعة حتى وصل إلى حدود منطقة جزاء بورتو ثم مررها إلى كاي هافيرتز فمرر الأخير الكرة إلى رييس جاميس الذي سددها أرضية زاحفة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 10 – بداية متوقعة للمباراة بورتو يضغط بقوة على مرمى تشيلسي باحثاً عن تسجيل هدف تقليص الفارق سريعاً، الفريق اللندني ينكمش في وسط ملعبه ويتعامل بشكل منظم مع الضغوط البرتغالية، ولكن كاد إدوارد ميندي حارس تشيلسي أن يسهل المهمة على لاعبي بورتو عندما مرر الكرة لهم على حدود منطقة الجزاء إلا أن تدخل مدافع تشيلسي أنطونيو روديغر أنقذ البلوز من تلقي الهدف الأول.

الدقيقة الأولى - حكم المباراة الفرنسي كليمان توربان أطلق صافرته معلنا بداية المباراة المرتقبة بين تشيلسي الإنكليزي المنتصر ذهاباً خارج ملعبه بهدفين نظفين وبورتو البرتغالي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا المباراة تقام على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إشبيلية بسبب الإجراءات الاحترازية.

تشكيلة الفريقين

تشيلسي

بورتو

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة تشيلسي وبورتو في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز البلوز ذهاباً في المباراة المحتسبة على أرض منافسهم بثنائية نظيفة.

سيسعى لاعبو المدرب توماس توخيل للوصول إلى نصف النهائي، لكن من غير المستبعد أن يكون لرفاق الخبير بيبي ردات فعل كبيرة في المباراة بإلهام من إخراجهم يوفي في الدور السابق.

تشيلسي يتفوق في المواجهات المباشرة

وتميل المواجهات المباشرة بين الفريقين تماماً لمصلحة تشيلسي

• التقى الفريقان في 9 مواجهات سابقة

• فاز تشيلسي في 6 مباريات

• انتصر بورتو في مباراتين

• تعادل الفريقان في مباراة واحدة

• سجل لاعبو تشيلسي 14 هدفاً

• أحرز بورتو 7 أهداف.



مباراة تشيلسي وبورتو - مباشر

البث المباشر لمباراة تشيلسي وبورتو سيكون اليوم الثلاثاء في الثالث عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تشيلسي وبورتو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشيلسي وبورتو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.