تشيلسي وأتلتيكو مدريد - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق لتشيلسي بهدف نظيف

الدقيقة45- تشيلسي يقدم واحدة من أمتع مبارياته في النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال، جايمس يمرر لكانتي الذي هيأها لكوفاسيتش فسدد الأخير كرة لولبية ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى حارس أتلتيكو أوبلاك.

الدقيقة39- أخطر كرة لأتلتيكو مدريد في المباراة إلى الآن، جواو فيليكس يسدد كرة من على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض، وميندي يتصدى لها بثبات وثقة.

الدقيقة34- هدف خاطف لتشيلسي ثلاثي الهجوم يتعاون في هدف من هجمة مرتدة رائعة للبلوز، هافيرتز انطلق بالكرة ثم مررها لفيرنر الذي توغل من الجانب الأيمن ثم أهداها لحكيم زياش فلم يتوان الدولي المغربي عن إيداع الكرة الشباك بمهارة وثقة معلناً هدف التقدم للفريق الإنكليزي.

الدقيقة26 – أتلتيكو يهاجم بقوة الآن، ويحاول الاختراق من العمق، كاراسكو استغل تمريرة خاطئة من دفاع تشيلسي وكاد أن ينفرد تماماً بالمرمى إلا أن قائد البلوز أزبيليكويتا أمسك بلاعب الوسط البلجيكي فسقط في منطقة الجزاء، ورفض الحكم أورساتو احتساب ركلة جزاء أو حتى الرجوع لتقنية الفيديو!!

الدقيقة12 – تحول في اتجاه اللعب، تشيلسي يمتلك زمام الأمور الآن بفضل تقدم ظهيريه رييس جاميس في الجبهة اليمنى وماركوس ألونسو في الجهة اليسرى، حكيم زياش تعاون مع ألونسو وتوغل بشكل رائع داخل منطقة جزاء أتلتيكو إلا أن كرته لم تستغل في النهاية.

الدقيقة الثالثة- أتلتيكو يبدأ المباراة بقوة بحثاً عن تسجيل هدف مباغت، رينان لودي مدافع الفريق الإسباني أطلق تسديدة قوية أمسكها بثبات إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

الدقيقة الأولى – حكم المباراة الإيطالي دانيلي أورساتو يطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة المرتقبة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، هل يكرر تشيلسي نجاحاته ويعبر إلى ربع النهائي، أم يفعلها دييغو سيميوني ويقود أتلتيكو للعبور إلى الدور القادم من قلب لندن؟

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة أتلتيكو مدريد

موعد البث المباشر لمباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد

البث المباشر لمباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 17 مارس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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