مباراة تشلسي وريال مدريد بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة تشلسي وريال مدريد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

موعد مباراة تشلسي وريال مدريد

البث المباشر لمباراة تشلسي وريال مدريد يوم الثلاثاء 18 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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مشاهدة مباراة تشلسي وريال مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

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تابع أهم أحداث مباراة تشلسي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دق 58: ريال مدريد يفتتح التسجيل بواسطة البرازيلي رودريغو (1-صفر).

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول، تشلسي أفضل من مواجهة الذهاب وكان قريباً من التسجيل أما ريال مدريد فكان يحاول الخروج بالمباراة إلى بر الأمان بذكاء وحنكة كبيرة.

دق 45+1: كورتوا الحاسم يقف سداً منيعاً أمام محاولة الإسباني مارك كوكوريا.

دق 20: تصويبة رودريغو تجد القائم. فرصة خطيرة لريال مدريد !

دق 11: الفرنسي كانتي يهدر فرصة افتتاح التسجيل بطريقة غريبة!

بداية مباراة الإياب على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ...

التشكيلة الأساسية | تشلسي - ريال مدريد