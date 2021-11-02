مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف؟

برشلونة ودينامو كييف | أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 38 – برشلونة يستعيد خطورته ويسعى للاختراق من الجانب الأيسر التي ينشط فيها بشكل واضح أنسو فاتي ويتعاون مع ديباي إلا أن تمركز لاعبي دينامو كييف الدفاعي أجهض جميع محاولات الفريق الكاتالوني الهجومية إلى الآن.

الدقيقة 32 – جوردي ألبا نفذ ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء انقض عليها كليمون لونغليه وسدد الكرة برأسه فذهبت إلى القائم إلا أن الحكم أشار إلى تسلل مدافع برشلونة.

الدقيقة 24 – دينامو كييف يشن أولى هجماته على مرمى برشلونة ويحصل على ركلة ركنية تنتهي عند لاعب الوسط كارلوس بينيا الذي سدد من خارج منطقة الجزاء أخرجها بصعوبة حارس البرشا مارك اندري تير ستيغن بقدمه.

الدقيقة العاشرة – برشلونة هو الأفضل حالياً والأكثر استحواذا على الكرة، ركلة حرة مباشرة للفريق الإسباني ينفذها ديباي إلا أنها تنتهي في يد حارس دينامو كييف جيورجي بوشكان.

الدقيقة الثالثة – برشلونة كان قريباً جداً من افتتاح التسجيل الكرة تهيأت أمام ممفيس ديباي داخل منطقة جزاء دينامو كييف، المهاجم الهولندي سدد في المرمى إلا أن كرته اصطدمت بدفاع الفريق الأوكراني.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الروماني أوفيديو ألين هاتيغان أطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة الهامة جداً لبرشلونة والتي سيسعى خلالها لتكرار فوزه على دينامو كييف بعد تغلبه في الجولة الماضية بهدف نظيف، أملاً في الوصول للنقطة السادسة واقتناص المركز الثاني من بنفيكا.

تشكيلة الفريقين

دينامو كييف

Dynamo starting line-up for the match against Barcelona! #DynamoBarcelona (0:0) pic.twitter.com/DVfOf9gQYj — FC Dynamo English (@dynamokyiven) November 2, 2021

برشلونة

برشلونة ودينامو كييف | كيفية المشاهدة

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة برشلونة ودينامو كييف في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً للوضعية الشائكة للنادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارتين وهي بالنسبة لممفيس وديباي ورفاقه مفترق طرق هام للغاية بالنسبة لبرشلونة هذا الموسم..

مباراة برشلونة ودينامو كييف - مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة ودينامو كييف سيكون اليوم الثلاثاء في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM

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ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة ودينامو كييف أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

أرقام:

● فاز دينامو كييف في 3 مواجهات فقط من أصل 13 مباراة سابقة أمام برشلونة في المسابقات الأوروبية (تعادل1 خسر9)، وكان آخر تلك الانتصارات في نوفمبر 1997 في دوري أبطال أوروبا (4-0). جميع انتصاراتهم الثلاثة ضد الفريق الكتالوني جاءت خلال التسعينيات.

● فاز برشلونة في كل من مبارياته الـ5 الأخيرة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2009 و 2021. حافظ الفريق الكتالوني على شباكه نظيفة في كل من المواجهتين الأخيرتين، بما في ذلك فوزه بهدف نظيف في الجولة الماضية.

● آخر فوز لدينامو كييف على فريق إسباني في دوري أبطال أوروبا يعود لمارس 1999 بفوزه على ريال مدريد بهدفين نظيفين في ربع النهائي، منذ ذلك الحين واجه الفرق الإسبانية في 11 مباراة وفشل في الفوز في أي منها (تعادل3 خسر8).

● سجل برشلونة هدفًا واحدًا فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. هذه أقل حصيلة تهديفية للفريق بعد 3 جولات في موسم واحد في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا.

● حافظ دينامو كييف على شباكه نظيفة في آخر مباراتين له على أرضه في دوري أبطال أوروبا (1-0 ضد فيرينكفاروسي و 0-0 ضد بنفيكا)، ويتطلع للحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات بيتية متتاليةفي المنافسة لأول مرة منذ أكتوبر 2002.

● خسر برشلونة 3-0 في آخر مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (ضد بنفيكا) - كانت آخر مرة خسر فيها مباراتين متتاليتين خارج أرضه في البطولة في أبريل 2017 بينما كانت آخر مرة في دور المجموعات في سبتمبر 2014.

● منذ تسجيله في 6 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا مع ليون بين سبتمبر 2019 وأغسطس 2020 ، فشل ممفيس ديباي في التسجيل في آخر 5 مباريات بدوري الأبطال. يمتلك ديباي لمسات في منطقة جزاء الخصم (16) أكثر من أي لاعب من برشلونة في البطولة حتى الآن، ومع ذلك سدد مرةً واخدة مباشرة على المرمى.

● دينامو كييف أقل فريق سدد في دوري الأبطال هذا الموسم (17) و8 فقط من هذه التسديدات جاءت من داخل منطقة الجزاء، وهي أيضًا أقل حصيلة في المنافسة حتى الآن.

● منذ بداية موسم 2018-2019، لم يقدم أي ظهير تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا أكثر من جوردي ألبا(9).