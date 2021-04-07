موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 7 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان - المباراة لحظة بلحظة



بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| التشكيلة الأساسية

بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان | الأرقام والاحصائيات

• ستكون هذه المواجهة العاشرة بين الفريقين في دوري الأبطال (فاز بايرن ميونخ 4 مرات وفاز باريس سان جيرمان5 مرات).

• خسر بايرن ميونخ ضد ريال مدريد (5) فقط أكثر مما خسر ضد باريس سان جيرمان (4) في دوري الأبطال، فيما لم يفز باريس على فريق أكثر مما فاز على بايرن ميونخ في البطولة (5).

• فاز بايرن ميونخ في آخر 3 مباريات بيتية في دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان، منذ خسارته 0-1 عام 1994 على أرضه بهدف جورج وياه.

• فشل باريس في التسجيل في مباراة من آخر 43 في دوري الأبطال، وكانت ضد بايرن في نهائي الموسم الماضي. منذ بداية 2016-17 فقط بايرن ميونخ (2.8) يمتلك معدل تسجيل أكثر من باريس سان جيرمان (2.5) في البطولة.

• لم يخسر بايرن ميونخ في آخر 19 مباراة في دوري الأبطال (فاز18 تعادل1)، وقد يصبح ثاني فريق في تاريخ البطولة لا يخسر في 20 مباراة متتالية، بعد مانشستر يونايتد في 25 مباراة بين عامي 2007-2009.

• هذه المرة الثالثة التي يواجه فيها باريس فريقاً حاملاً للقب في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، خسر في المرتين السابقتين 1994-1995 نصف النهائي ضد ميلان، و2017-2018 دور الـ16 ضد ريال مدريد.

• مباراة وحيدة سابقة خاضها مدرب باريس سان جيرمان بوتشتينو ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال وكانت في عام 2019 عندما خسر فريقه توتنهام 2-7.

• ساهم كيليان مبابي في إحراز 35 هدفاً خلال 33 مباراة مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال (سجل 19 – صنع 16)، سجل 6 أهداف خلال 7 مباريات في البطولة هذا الموسم – وهو أعلى رقم من الأهداف يسجله في نسخة واحدة بالبطولة، سجل 6 في 2016-17.