موعد مباراة ليون وبايرن ميونيخ

(11) غوريتسكا كاد أن يفتتح التسجيل عندما تابع كرة وصل إليها بصعوبة حارس ليون أنطوني لوبيز.

(04) ممفيس ديباي يضيع فرصة العمر حين يطيح بالكرة بجانب القائم بعد انفراده التام بنوير.

(01) الحكم الدولي الإسباني ماثيو لاهوز الذي قاد آخر كلاسيكو للكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة (2-0) لريال مدريد مدريد، يطلق صافرة البداية.

* سجل روبرت ليفاندوفسكي في 8 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ – فقط رود فان نيستلروي في 2003 (9) وكريستيانو رونالدو في 2018 (11) سجلوا في مباريات متتالية أكثر في تاريخ المنافسة.

* لم يفز ليون في مباراتين متتاليتين في نسخة واحدة من دوري الأبطال منذ موسم 2011-2012 عندما فاز ضد دينامو زاغريب وأبويل نيكوسيا.

* لم يخسر بايرن ميونخ في آخر 28 مباراة في كافة البطولات (فاز 27 تعادل1) – أطول سلسلة في الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى حالياً. سجل الفريق خلال هذه المسيرة 94 هدفاً (معدل 3.4 في المباراة) وفاز في كل من آخر 19 مباراة. سجل الفريق 39 هدفاً في دوري الأبطال هذا الموسم – فقط 3 فرق في تاريخ البطولة سجلوا أهدافاً أكثر في نسخة واحدة من البطولة.

تشكيلتا بايرن ميونيخ وليون

البث المباشر لمباراة ليون وبايرن ميونيخ اليوم الأربعاء 19 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليون وبايرن ميونيخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وليون في بث مباشر عبر الانترنت

* يلتقي فريقا بايرن ميونخ وليون في البطولات الأوروبية للمرة التاسعة وفاز الفريق الألماني في 4 من آخر 8 (ت 2 خ 2).

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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