باريس سان جريمان – ريال مدريد: أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين العملاقين باريس سان جيرمان وريال مدريد على وقع التعادل بدون أهداف

الدقيقة 45 – الركلة الركنية الأولى لريال مدريد، لعبها توني كروس بإتقان على رأس كاسيميرو الذي ارتقى لها ولعبها قوية ذهبت إلى خارج الملعب في أبرز ظهور هجومي للفريق الملكي في الشوط الأول.

الدقيقة 30 - هدوء في نسق اللعب من الفريقين ويبدو الريال وكأنه نجح في امتصاص حماسة سان جيرمان الهجومية وبدأت الكفة تتعادل حالياً على أرض الملعب.

الدقيقة 18 – باريس سان جيرمان الأفضل ويقترب رويداً رويدا من تسجيل هدف التقدم، مبابي أفضل لاعبي الفريقين انفرد تماماً بمرمى ريال مدريد إلا أن حارس مرمى الفريق الملكي تيبو كورتوا خرج في التوقيت السليم وأخرج الكرة لركلة ركنية لم تستغل.

الدقيقة 5 - أولى الفرص الخطيرة في المباراة على الإطلاق كانت من نصيب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي مر من الجانب الأيسر بمهارة رائعة وتخطى داني كارفخال ثم أرسلها عرضية أرضية انقض عليها أنخيل دي ماريا مباشرة فذهبت فوق عارضة مرمى ريال مدريد.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الإيطالي دانيلي أورساتو أطلق صافرته معلنا بداية المواجهة الكبرى والمرتقبة بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد في ذهاب أقوى مواجهات الدور ثمن النهائي، سان جيرمان يطمح إلى كسب الأفضلية والخروج من معقله بانتصار مطمئن فيما يبحث ريال مدريد عن الخروج بأفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة العودة على ملعبه.

باريس سان جريمان – ريال مدريد: تشكيلة الفريقين

باريس سان جيرمان 🔴🔵 Donnarumma starts for Paris as Di María joins Mbappé & Messi in attack. Neymar back in the squad...



Most likely MVP for the hosts❓@PSG_English | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022 ريال مدريد ⚪️ Benzema returns to lead Real Madrid in Paris...@realmadriden | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

باريس سان جريمان – ريال مدريد: تقديم المباراة

فرضت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولاحتمالات تواجد الفرنسي مبابي والأرجنتيني ميسي والبرازيلي فينيسيوس في القائمة الأساسية.

آخر الأخبار قبل المواجهة الكبرى بين باريس سان جيرمان وريال مدريد:

ومشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل أنشيلوتي أن يواصل فريقه مستواه الجيد في دوري أبطال أوروبا وتجنب تعثره بالتعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أما بوكيتينيو فيسعى لاستغلال معنويات لاعبيه المرتفعة بعد النتائج اللافتة التي يحققها مؤخراً حتى وإن كانت المهمة صعبة على أرضه.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد - معلومات البث مباشر



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