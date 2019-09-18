موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد - التغطية لحظة بلحظة



باريس سان جيرمان - ريال مدريد | التشكيلة الأساسية للفريقين