موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ

مباراة ليفربول وسالزبورغ تشاهدونها في بث مباشر اليوم الأربعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ

البث المباشر لمباراة ليفربول وسالزبورغ تتابعونه حصرياً عبر beIN SPORTS HD2.

مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشر على الانترنت وبجودة عالية ودون تقطيع ستكون متاحة عبر beIN CONNECT.

مباراة ليفربول وسالزبورغ - لحظة بلحظة

دق 69: ليفربول - سالزبورغ | صلاح يضرب حصون سالزبورغ بالهدف الرابع ويدّون هدفه الشخصي الثاني في المباراة (4-3).

دق 60: ليفربول - سالزبورغ | الفريق النمساوي يدرك التعادل! النرويجي هالاند صاحب الهدف الثالث (3-3).

دق 56: ليفربول - سالزبورغ | الياباني مينامينو يقلص الفارق من تصويبة مميزة (3-2).

ليفربول - سالزبورغ | عودة المباراة في شوطها الثاني

ليفربول - سالزبورغ | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على سالزبورغ 3-1.

دق 39: ليفربول - سالزبورغ | الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان يدّون الهدف الأول للفريق النمساوي (3-1).

دق 36: ليفربول - سالزبورغ | صلاح يزور شباك ريد بول مسجلاً الهدف الثالث لكتيبة كلوب (3-صفر).

دق 30: ليفربول - سالزبورغ | المصري محمد صلاح اقترب من تسجيل ثالث اهداف أصحاب الأرض.

دق 25: ليفربول - سالزبورغ | هدف من توقيع ظهيري ليفربول: أرنولد في التمرير وروبرتسون يتولى مهمة وضع الكرة في الشباك (2-صفر).

دق 09: ليفربول - سالزبورغ | السينغالي مانيه يفتتح التسجيل لفريق ليفربول 1-صفر.

دق 03: ليفربول - سالزبورغ | تصويبة الياباني مينامينو كانت خطيرة على حصون ليفربول

ليفربول - سالزبورغ | بداية المباراة على أرض الأنفيلد

ليفربول - سالزبورغ | التشكيلة الأساسية للفريقين