بدأ العد العكسي لحبس الأنفاس لمشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ قرعة دور الستة عشر سترسم ملامح مسيرة بعض الأندية الكبرى، في ظلّ المفاجآت التي تظهر عادة بمثل هذا الدور.

وقسمت الأندية المتأهلة من دور المجموعات إلى مستويين، الأول لأبطال المجموعات والثاني لمن احتل المركز الثاني، ويضم كل مستوى ثمانية أندية، إذ يمنع أن يلتقي فريقين من ذات البلد في هذا الدور أو حتى أن يلعب بطل ذات المجموعة ووصيفه، أو يلعب فريق من المستوى الأول مع فريق آخر من المستوى الأول.



موعد قرعة دوري أبطال أوروبا



سيكون موعد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر، وستبدأ تغطيتنا الخاصة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وستلعب مواجهات الذهاب من دور الستة عشر في 15 و16 و22 و23 من شباط/فبراير فيما ستكون مباريات العودة في 8 و9 و15 و16 أذار/مارس 2022.

القنوات الناقلة



كما عودتكم قنوات beIN SPORTS دائماً فإنها ستقوم بتغطية قرعة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر مع رصد أبرز ردود الأفعال على الحدث المنتظر، إضافة لاستديو تحليلي ينطلق في الواحد والنصف ظهراً.