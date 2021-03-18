

وسيكون البث المباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 – 2021 اليوم الجمعة في التاسع عشر من أذار/ مارس الحالي بدءاً من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي أهمية مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا في بث مباشر نظراً لدخول المسابقة في مراحلها الحاسمة، إذ لم يتبق سوى ثمانية أندية باتت الأقوى في أوروبا مع فشل أسماء عريقة في الوصول إلى هذا الدور مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وغيرها.

🟪 تابعوا @beINSPORTS_news في تغطية خاصة لقرعة ربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا و #الدوري_الأوروبي:



🎙 مباشرة مع مهند الجالي

👔 طارق الجلاهمة @Dr_T_AlJalahmah

👔 هيثم فاروق @HaythamFarouk

📅 يوم الجمعة 19-3-2021

⏰ 1:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN SPORTS الإخبارية بالرقم 1 pic.twitter.com/Jk1br7rNbe — علي المسلماني (@AliAlmslmani) March 18, 2021





وستغطي قنواتنا في ذات اليوم الجمعة عبر البث المباشر قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستكون في الساعة الثانية عشرة بتوقيت أوروبا وستسحب في مدينة نيون السويسرية.



القواعد التي تحكم قرعة دوري أبطال أوروبا

مع الدور ربع النهائي لا يوجد أي قواعد أو قوانين تلعب دوراً في تحديد أسماء الفرق المتبارية أو حتى من سيلعب على أرضه أولاً في مواجهة الذهاب، ولذلك نجد جميع الاحتمالات مفتوحة لمشاهدة قرعة تحتوي على ما يسمى بنهائي قبل الأوان.

ومن الممكن على الورق أن يلتقي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي كتكرار لنهائي الموسم المنصرم، ومن ضمن السيناريوهات الملفتة أننا قد نشاهد فريقين من ذات البلد يواجهان بعضهما البعض في هذا الدور أيضاً كلقاء بين مانشستر سيتي وليفربول مثلاً.

ومنع الدور السابق مواجهة فريقين من ذات البلد أو المجموعة أو التصنيف في ثمن النهائي بينما ستكسر هذه القواعد في ربع النهائي وهو ما يمنح أهمية إضافية للبث المباشر لقرعة ربع النهائي.

وباستثناء أي طارئ قد يفرضه فيروس كورونا فإن جميع التفاصيل ستسير كما هي القوانين الموضوعة مسبقاً.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تواجد ثلاثة فرق من إنكلترا وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بفريقين فيما أتى فريق من كلّ من إسبانيا وفرنسا والبرتغال، ولعل بورتو أبرز مفاجآت ربع النهائي لكنه لن يكون لقمة سائغة بالنسبة لأي طرف خاصة وأنّه أخرج يوفنتوس في ثمن النهائي.

وستلعب مباريات الذهاب من ربع النهائي بين السادس ,والسابع من نيسان/أبريل القادم على أن تكون مواجهات الإياب بين الثالث عشر والرابع عشر من ذات الشهر، وهذه لائحة الفرق المتأهلة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

ريال مدريد (إسبانيا)

بورتو (البرتغال)

مانشستر سيتي (إنكلترا)

ليفربول (إنكلترا)

تشيلسي (إنكلترا)

مشاهدة قرعة دوري الأبطال عبر الانترنت



كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

كما ستشمل تغطياتنا أبرز ردود الأفعال والتحليل الأولي لأبرز ما ستسفر عنه القرعة، وستنطلق هذه التغطية قبل نصف ساعة من موعد القرعة.

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