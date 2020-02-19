موعد مباراة توتنهام ولايبزيغ
البث المباشر لمباراة توتنهام ولايبزيغ اليوم الأربعاء 19 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة توتنهام ولايبزيغ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيغ في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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توتنهام - لايبزيغ : لحظة بلحظة
36: الفرنسي لوريس ينقذ شباكه من محاولة خطيرة للمهاجم فيرنر.
33: سيطرة ألمانية على الفترة الأولى من المباراة (63% نسبة امتلاك الكرة)
17: رأسية التشيكي تشيك، لايبزيغ، مرت قريبة من مرمى الحارس الفرنسي لوريس
- المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو رابع مدرب يخوض 150 مباراة في دوري الأبطال بعد "السير" أليكس فريغسون والإيطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي أرسيين فينغر.
- يوليان ناغلسمان، هو أصغر مدرب يشرف على المقاليد الفنية لفريق يصل للمراحل الاقصائية في دوري الأبطال (32 عاماً و211 يوماً). الفرنسي هوغو لوريس(33 عاماً)، حارس توتنهام، أكبر من مدرب لايبزيغ.
01: بداية نارية مجنونة للفريق الألماني بقيادة المهاجم تيمو فيرنر.
بداية مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
التشكيلة الأساسية للفريقين:
أرقام واحصائيات
- هذا أول لقاء بين توتنهام ولايبزيغ على الصعيد الأوروبي.
- اللقاء الوحيد بين توتنهام وفريق ألماني على ملعب توتنهام الجديد انتهت بخسارته 7-2 على يد بايرن ميونخ في أكتوبر الماضي هذا الموسم في دوري الأبطال.
- وصل لايبزيغ إلى مراحل دوري الأبطال الاقصائية للمرة الأولى في تاريخه.
- تلقى توتنهام 14 هدفاً في مرحلة مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر من الفرق المتبقية حالياً في المنافسة.
- تعادل توتنهام مرة واحدة فقط في 21 مباراة لعبها على أرضه في دوري الأبطال.
- شهد ملعب توتنهام هوتسبير الجديد تسجيل أهداف أكثر من أي ملعب آخر هذا الموسم في دوري الأبطال (سجل توتنهام 11 هدفاً فيما استقبلت حصونه 9 أهداف).
- خسر لايبزيغ في أول مباراتين لعبهما خارج أرضه في دوري الأبطال، لكنه لم يخسر في آخر 4 مباريات (فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراة).