موعد مباراة توتنهام ولايبزيغ

البث المباشر لمباراة توتنهام ولايبزيغ اليوم الأربعاء 19 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة توتنهام ولايبزيغ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيغ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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توتنهام - لايبزيغ : لحظة بلحظة

36: الفرنسي لوريس ينقذ شباكه من محاولة خطيرة للمهاجم فيرنر.

33: سيطرة ألمانية على الفترة الأولى من المباراة (63% نسبة امتلاك الكرة)

17: رأسية التشيكي تشيك، لايبزيغ، مرت قريبة من مرمى الحارس الفرنسي لوريس

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو رابع مدرب يخوض 150 مباراة في دوري الأبطال بعد "السير" أليكس فريغسون والإيطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي أرسيين فينغر.

يوليان ناغلسمان، هو أصغر مدرب يشرف على المقاليد الفنية لفريق يصل للمراحل الاقصائية في دوري الأبطال (32 عاماً و211 يوماً). الفرنسي هوغو لوريس(33 عاماً)، حارس توتنهام، أكبر من مدرب لايبزيغ.

01: بداية نارية مجنونة للفريق الألماني بقيادة المهاجم تيمو فيرنر.

بداية مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

أرقام واحصائيات