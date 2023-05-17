مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

أحداث المباراة لحظة بلحظة

- مباراة الذهاب في مدريد، كانت انتهت بالتعادل بهدف لمثله. من الصعب التكهن بهوية الفائز في هذه الموقعة.

د 1 - الحكم البولندي سيمون مارسينياك يطلق صافرة بداية المباراة التي يحتضنها ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

تشكيلة مانشستر سيتي

Your City XI 🙌



XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | #UCL pic.twitter.com/V1GZQTL3vn — Manchester City (@ManCity) May 17, 2023

تشكيلة ريال مدريد

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة الفريقين ورهان القمّة الذي يتمحور حول العبور إلى نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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