مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر

ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

جوزيب غوارديولا يُقحم جاك غريليش بدلاً من غابريال جيسوس (79).

هدف محرز أربك كثيراً فريق ريال مدريد الذي يعجز حالياً عن ردّ الفعل !

الدقيقة 73: الجزائري رياض محرز يفتتح التسجيل للسيتي من هجمة عكسية رائعة.

الألماني إلكاي غوندوغان وأولكسندر زينتشينكو يعوّضان دي بروين وووكر في تشكيلة السيتيزنس (73).

البرازيلي رودريغو يحلّ بدلاً من الألماني طوني كروس في تشكيلة فريق العاصمة الإسبانية (68)

"سيتي" يعود شيئاً فشيئاً للاستحواذ على الكرة.

الفريق الإسباني أفضل من منافسه الإنكليزي في بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: محاولة من الكرواتي لوكا مودريتش الذي فوّت على فريقه فرصة سانحة للتسجيل.

الميرينغي يرمي بثقله نحو الهجوم.

الدقيقة 50: جيسوس يحاول من الطرف الأيمن لدفاع الفريق الملكي لكن كورتوا يستأسد.

الدقيقة 46: فينيسيوس جونيور يُهدر كرة ذهبية لمصلحة ريال مدريد رغم موقعه المناسب للتسجيل.

بداية الشوط الثاني: ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي

الدقيقة 40: فيل فودن يسدّد بقوّة وتيبو كورتوا يتأّلق من جديد.

ريال أخطر من سيتي في الدقائق الحالية لكن دون تجسيم الفرص المتاحة.

ضغط مدريدي على سيتي المتراجع.

الدقيقة 23: تسديدة صاروخية من البرازيلي غابريال جيسوس كادت تمنح الأسبقية للضيوف.

الدقيقة 20: كورتوا يُبدع ويحرم البرتغالي بيرناردو سيلفا من توقيع أول أهداف المباراة.

الدقيقة 18: البرازيلي فينيسيوس جونيور كاد يفتتح النتيجة من كرة مرتدّة من دفاع السيتيزنس بيد أنّ تصويبته القوية مرّت بسلام على حارس المرمى إيدرسون.

الدقيقة 16: البلجيكي كيفين دي بروين يجرّب سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء ومواطنه كورتوا يتصدّى.

"سيتي" يستحوذ ببراعة على الكرة إلى حدود الدقيقة 15.

معركة حامية الوطيس في منطقة وسط الميدان.

الدقيقة 10: محاولة الجزائري رياض محرز من ركلة حرة لم تشكّل خطراً على حارس مرمى أصحاب الدار البلجيكي تيبو كورتوا.

فريق العاصمة الإسبانية ينشد نيل الأسبقية وتسليط الضغط على الضيوف.

مانشستر سيتي يسعى لامتصاص حماس ريال مدريد المدعّم بجماهيره الغفيرة.

الدقيقة 4: أولى المحاولات لمصلحة المحليين من خلال رأسية بنزيمة لكن الكرة علت مرمى سيتي.

بداية حذرة من الجانبين.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

ملعب سانتياغو بيرنابيو مسرحاً للقمّة المرتقبة بين الميرينغي والسيتيزنس.

الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً لمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة مانشستر سيتي

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الفريقين ورغبتهما في بلوغ نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

وكانت مباراة ذهاب نصف النهائي قد آلت لمصلحة الفريق الإنكليزي على حساب نظيره الإسباني بأربعة أهداف لثلاثة.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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