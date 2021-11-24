كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

الدقيقة 50: كيليان مبابي يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان(1-0). الهدف جاء بعد عملية منظمة رائعة قادها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي مرّر بذكاء لمبابي لتصطدم الكرة بكايل ووكر وتتهادى أمام المهاجم الدولي الفرنسي الذي لم يجد صعوبة تذكر في مغالطة إيدرسون بكرة أرضية قوية.

بداية الشوط الثاني - مانشستر سيتي (0-0) باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول - مانشستر سيتي (0-0) باريس سان جيرمان

الدقيقة 44: كيليان مبابي ينفرد بالحارس البرازيلي إيدرسون لكن تسديدة المهاجم الدولي الفرنسي علت مرمى سيتي.

الدقيقة 34: تسديدة أرضية مخادعة من محرز كادت تستقر في مرمى سان جيرمان لو لا براعة نافاس.

الدقيقة 33: تصويبة الألماني إلكاي غوندوغان تنهال على القائم الأيسر للحارس الكوستاريكي نافاس !

الدقيقة 27: سان جيرمان يحاول عبر البرتغالي نونو مينديش لكن حارس مرمى سيتي إيدرسون يتصدّى بنجاح.

الدقيقة 18: فاصل مهاري من الجزائري رياض محرز يُتوّجه بتسديدة قوية كانت في طريقها للمرمى لو لا براعة المغربي أشرف حكيمي الذي حوّل وجهة الكرة للركنية.

ثلاثي خط الوسط في فريق العاصمة الفرنسية الإسباني آندير هيريرا، الأرجنتيني لياندرو باريديس والسنغالي إدريسا غييي يقدّم استهلالية رائعة.

فريق "السيتيزنس" يعتمد على توغّلات الثنائي رحيم ستيرلينغ ورياض محرز.

يبدو أنّ الفريق الباريسي يسعى لامتصاص حماس أصحاب الأرض في انتظار الدخول في صلب الموضوع.

سيتي يضغط أملاً في كسب أسبقية معنوية على منافسه الذي يستهل المباراة بحذر.

الدقيقة 5: بريسنيل كيمبيمبي وكيلور نافاس يحرمان سيتي من افتتاح النتيجة. ركلة حرّة من الجزائري محرز تابعها رودري برأسه لكن المدافع الدولي الفرنسي كيمبيمبي أنقذ الموقف على الخط النهائي للمرمى ثمّ عادت الكرة من جديد لمحرز الذي سدّد بقوّة إلاّ أن نافاس كان في الموعد ليحوّل الكرة لركنية لم تأت بالجديد.

فترة جسّ نبض بين الفريقين

صافرة البداية

الحكم الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو يدير قمّة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

تشكيلة مانشستر سيتي

تشكيلة باريس سان جيرمان

🤩 Most exciting player on show tonight is _______#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

يصطدم مانشستر سيتي بضيفه باريس سان جيرمان في مباراة ثأرية لرجال المدرب بيب غوراديولا الذين يطمحون لرد دين هزيمة الذهاب وحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

من جانبه، يمني الفريق الباريسي النفسَ بتكرار الفوز على غريمه الإنكليزي وضمان تأهله إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة متقدماً بفارق نقطة وحيدة أمام سان جيرمان الذي حقق انتصارين وتعادلين.

مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان – كيفية المشاهدة

• مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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