مباراة بورتو وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو بث مباشر

مشاهدة مباراة بورتو وتشيلسي

مباراة تشيلسي وبورتو | معلومات البث المباشر

• مباراة تشيلسي وبورتو ستقام على أرض الأخير اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة تشلسي وبورتو ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

• كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

• سينبري الزميل رؤوف خليف للتعليق على المواجهة المرتقبة بين بورتو وتشيلسي

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قمّة شيقة بين بورتو وتشيلسي

تشيلسي وبورتو مباراة من العيار الثقيل يحل خلالها الفريق اللندني ضيفاً على العملاق البرتغالي في أمسية كروية شيقة تشهد قمّة أخرى بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، الأربعاء في إطار ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

المواجهة ستقام في مدينة إشبيلية الإسبانية وذلك بسبب وباء كورونا، وسيحاول خلالها بورتو الذي فجر مفاجأة كبرى بإزاحة يوفنتوس من الدور ثمن النهائي، مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة في إطار سعي الفريق للعودة لمنصات التتويج وإحراز لقب ثالث في تاريخه بعد لقبيه السابقين عامي 2004 و1987.

من جانبه يسعى تشيلسي جاهداً للخروج من الحالة السيئة التي خلفها سقوطه المدوي على أرضه بالخسارة أمام وست بورميتش بخمسة أهداف مقابل هدفين السبت الماضي، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

بدوره أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أن لديه شعوراً قوياً بقدرة الفريق على تجاوز بورتو والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بورتو وتشيلسي| أبرز الأرقام قبل المواجهة المرتقبة

فيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات المميزة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين الكبيرين.

• خسر بورتو في 5 من 8 مباريات ضد تشيلسي في دوري الأبطال (فاز في مباراتين وتعادل في واحدة)، خسر أكثر فقط ضد ريال مدريد في البطولة (6).

• فاز تشيلسي في 75% من مبارياته ضد الفرق البرتغالية (فاز في 9 وتعادل في مباراة وخسر 2)، فاز فقط ضد الفرق الإسبانية (13) أكثر من فوزه على الفرق البرتغالية.

• ستكون هذه المواجهة الثانية فقط بين الفريقين في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، تأهل البلوز في المرة السابقة (3-2) في مجموع المباراتين بدور الـ16 موسم 2006-07.

• منذ فوزه في البطولة 2003-04، فاز بورتو مرةً واحدة فقط خلال 6 مباريات له في الدور ربع النهائي (تعادل في مباراة وخسر 4). آخر فوز له في هذا الدور كان ضد بايرن ميونخ 2015 لكنه ودّع البطولة كذلك بخسارته في مجموع المباراتين 4-7.

• بعد فوزه في مواجهتي أتلتيكو مدريد في الدور السابق، قد يصبح توماس توخيل ثاني مدرب لتشيلسي يحقق الفوز في 3 مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد روبيرتو دي ماتيو 2011-2012 عندما حقق تشيلسي لقب البطولة.

• وصل تشيلسي للدور ربع النهائي من دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2013-14 تحت قيادة جوزيه مورينيو. آخر مرة واجه فيها تشيلسي فريقاً برتغالياً في ربع النهائي 2011-12 عندما تفوق على بنفيكا 3-1 في مجموع المباراتين.

• في حال مشاركته في هذا اللقاء، سيصبح مدافع بورتو بيبي (38 عاماً و40 يوماً) أكبر لاعب "باستثناء الحراس" يشارك في ربع نهائي البطولة منذ ريان غيغز 2014 (40 عاماً و123 يوماً ضد بايرن ميونيخ).

• سيرجيو أوليفيرا سجل 5 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، أعلى حصيلة موسمية للاعب برتغالي مع فريق برتغالي في البطولة منذ نونو غوميش 1998-99 مع بنفيكا. آخر لاعب سجل أكثر من ذلك في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال "أوزيبيو 1967-68 مع بنفيكا كذلك سجل 6 أهداف).

• ساهم حكيم زياش في إحراز 14 هدفاً في آخر 17 مباراة له في دوري الأبطال كأساسي مع أياكس وتشيلسي (سجل 7 – صنع 7). ساهم في إحراز هدفٍ على الأقل في 6 من 7 مباريات كأساسي في الأدوار الإقصائية (سجل 4 – صنع 2).