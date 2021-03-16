بث مباشر - مباراة ريال مدريد وأتالانتا

د 46 - تبديل في صفوف أتالانتا. دوفان زاباتا يحل بدلاً من ماريو باساليتش في مطلع الشوط الثاني.

- انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون مقابل.

د 42 - الأوكراني رولان مالينوفسكي يهدد مرمى ريال مدريد بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة تنحرف عن مرمى كورتوا!

د 34 - هدف!!!!!!!!!!!!!!!!! كريم بنزيمة يفتتح التسجيل لريال مدريد! خطأ كبير من الحارس ماركو سبورتييلو الذي شتت الكرة باتجاه الكرواتي لوكا مودريتش فاستغلها الأخير وتوغل داخل منطقة الجزاء وعكسها إلى الفرنسي الذي أسكنها الشباك مسجلاً خامس أهدافه هذا الموسم في دوري الأبطال!

د 30 - أداء الفريق الملكي يرتقي بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة، ومحاولات للاختراق من الناحية اليسرى، لكن من دون أي خطورة تذكر. النتيجة ما تزال بيضاء وريال مدريد هو المتأهل حتى الآن.

د 27 - انطلاقة جميلة من البرازيلي فينيسيوس جونيور ولعبة مشتركة ذكية مع كريم بنزيمة الذي يعيد الكرة إليه، لكن تصويبة البرازيلي ترتد من مدافعي أتالانتا!

د 25 - ضغط عالٍ مستمر من الفريق الإيطالي يُربك تحركات الفريق الملكي.

د 15- محاولات مستمرة من لاعبي أتالانتا لخطف هدف قد يشعل المباراة، لكن لا خطورة على مرمى كورتوا.

د 13- سيرخيو راموس يتدخل في اللحظة الأخيرة لقطع الكرة من أمام ماريو باساليتش داخل منطقة الجزاء ويخرجها إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

د 3 - أتالانتا يستهل المباراة بقوة ويهدد مرمى الفريق الملكي منذ الدقيقة الثالثة عبر الألماني روبين غوسينس لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يسيطر على الكرة.

- انطلاق المباراة

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة أتالانتا

وصول فريق أتالانتا



