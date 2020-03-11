د 63 - المدرب الألماني توماس توخيل يدفع بكيليان مبابي مكان الإسباني بابلو سارابيا.

دورتموند يحاول جاهداً الوصول إلى المرمى الباريسي لكن دون جدوى ومهمته تصبح أكثر تعقيداً مع مرور الدقائق، باريس سان جيرمان هو المتأهل الآن إلى ربع النهائي.

د 54- حارس دورتموند ينقذ مرماه ببراعة من كرة صاروخية أطلقها دي ماريا من ركلة حرة من حوالي 30 متراً !

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل.

د 46- الإسباني خوان بيرنات يضيف الهدف الثاني إثر لعبة جماعية جميلة جداً من الفريق الفرنسي الذي أثلج صدور مشجعيه المتواجدين أمام الملعب وشاشات التلفزة.

د 41- كاد البلجيكي ثورغان هازار أن يعادل النتيجة من تسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة جانبت القائم الأيمن للمرمى الباريسي.

- دورتموند يكثّف من هجماته ومن محاولاته من إجل إدراك التعادل لكن حارس "بي اس جي" كيلور نافاس دائماً بالمرصاد.

د 28- نيمار يفتتح التسجيل برأسية من ركنية لعبها انخيل دي ماريا من الناحية اليمنى! هدف مستحق للفريق الباريسي الذي يقدم أداء أفضل من منافسه منذ انطلاق المواجهة.

د 25- مريرة ذكية بالعمق من من الأرجنتيني انخيل دي ماريا إلى الأوروغوياني ادينسون كافاني الذي توغل بها وسددها قوية لكن قدم الحارس رومان بوركي حالت دون معانقتها الشباك! أخطر فرصة في المباراة حتى الآن.

د 22- المدافع بريسنل كيمبيمبي يتدخل في الوقت المناسب لإبعاد الكرة من أمام العملاق النرويجي ارلينغ هالاند الذي كاد أن يستثمرها!

د 19 - الفرصة الأولى الخطرة في المباراة جاءت عبر تسديدة قوية من قدم الإنكليزي جايدون سانشو على حافة منطقة الجزاء مرت بجانب مرمى الحارس كيلور نافاس.

- يفتقد باريس سان جيرمان الذي يخوض المباراة في حديقة الأمراء بغياب الجماهير بسبب فيروس كورونا، لنجمه الدولي كيليان مبابي الذي يجلس على دكة البدلاء بسبب معاناته من المرض.

- باريس سان جيرمان الذي سقط في الذهاب 1-2، يحاول منذ الدقائق الأولى مباغتة ضيفه الألماني وتسجيل هدف مبكر يضمن به العبور إلى ربع النهائي.

انطلاق المباراة

تشكيلتا الفريقين