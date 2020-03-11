(69) - أرنولد يسدّد بقوة وأوبلاك يعيدها أمام الظهير الأيسر روبيرتسون الذي حاول بدوره لكن تريبيير اعترض كرته وحولها إلى ركنية.

(67) - محمد صلاح يتجاوز مدافع أتلتيكو ويسدّد لكن كرته ارتدت من الدفاع أمام روبيرتسون الذي ضربها برأسه وأصاب العارضة.

(61) - الحارس الإسباني لليفربول أدريان يبعد تسديدة جواو فيليكس في مناسبة أولى ثم يتصدى بشجاعة لمحاولة كوريا.

(60) - أوبلاك يتعملق في إبعاد هدف محقق لليفربول عبر فيرمينو.

- على غرار الشوط الأول استمر اندفاع الريدز نحو مرمى الحارس السوفيني وحافظ أتلتيكو على نهجه الدفاعي.

(47) - الكرة تصل لمحمد صلاح المنطلق على الجهة اليسرى لكن تسديدته تلقاها أوبلاك بسهولة.

- نهاية الشوط الأول بتقدّم ليفربول بهدف نظيف بعد عناء كبير أمام تكتل دفاعي محكم لأتلتيكو الذي لم يقدم شيء يذكر على المستوى الهجومي.

(43) - بعد محاولات متكرّرة استطاع فينالدوم أن يمنح الأسبقية لليفربول برأسية محكمة مستثمراً عرضية مميزة من فيرمينو.

(36) - أوبلاك يواصل التألق ويوقف هدفاً محقّقاً لليفربول بعد عرضية تشامبرلاين نحو فيرمينو الذي لم يدركها فبحث عن خداع الحارس السلوفيني المتفطن.

(34) - ثنائية صلاح ومانيه تظهر من جديد، الأول يمرّر والثاني يسدّد وأوبلاك يتصدى على مرتين.

- مرت نصف ساعة على انطلاق المواجهة والعنوان الرئيسي صمود وثبات أتلتيكو أمام محاولات ليفربول المتسرعة.

(18) - البرازيلي فيليبي كاد أن يصدم جماهير أنفيلد برأسية مخادعة مرت قريبة من مرمى أدريان.

(14) - أوكسلايد تشامبرلاين يجد مساحة للتسديد ويطلق قذيفة قوية تصدى لها أوبلاك بصعوبة وأبعد الخطر عن مناطق أتلتيكو.

(9) - مانيه يمرّر لمحمد صلاح على الجهة اليسرى والدولي المصري يهيأها لنفسه على يسراه لكن تسديدته اعتلت مرمى أوبلاك.

(5) - أول فرصة جاءت لمصلحة ليفربول من عرضية لألكسندر أرنولد على رأس فينالدوم الذي تفطن له الحارس أوبلاك وأوقف محاولته.

- كما كان متوقعاً دخل ليفربول المباراة بنوايا هجومية واضحة لتعويض سقوطه ذهاباً بهدف نظيف في مدريد، في حين كان أتلتيكو وفياً لعاداته وتراجع إلى مناطقه منذ البداية.

تشكيلة ليفربول

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our side to face @atleti 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020

تشكيلة أتلتيكو مدريد