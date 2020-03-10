تشكيلة توتنهام

تشكيلة لايبزيغ

The 11 Bulls who will be looking to take down the Spurs 🤞



🔴⚪ #DieRotenBullen #RBLSPURS pic.twitter.com/52DNJawepw — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 10, 2020

وستكون مباراة لايبزيغ وتوتنهام المقررة على أرض الأول اختباراً جديداً لأبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وتحدياً لهم لتجاوز صعوبات الغيابات البارزة والسقوط ذهاباً على أرضهم بهدف نظيف إضافة إلى تخبطهم في دوامة النتائج السلبية مؤخراً.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة لايبزيغ وتوتنهام في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة إضافة لتغطيتنا الحيّة للقاء.

مباراة لايبزيغ وتوتنهام - مباشر



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