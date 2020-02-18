متابعة: هُمام كدر

- قبل النهاية بنحو ربع ساعة، سيميوني يبدو أنه يبحث عن الهدف الثاني بإدخاله المشاكس دييغو سيميوني بدلاً من كوريا.

- د 73 هندرسون يتابع كرة أوريجي وأيضاً بجانب القائم.

- د 71 البرازيلي لودي يسدد كرة قوية على مرمى ليفربول لكنها تمر بسلام.

- د 68 موراتا يضيع فرصة كادت أن تشكل خطورة بانزلاقه داخل منطقة الجزاء.

- د 60 أتلتيكو مدريد استوعب الضغط الهائل من ليفربول وتنفس قليلاً. لكن الضغط على حامل الكرة في كل مكان من الملعب، من قبل لاعبي ليفربول لايزال كبيراً ولا يترك أي راحة للاعبي أتلتيكو.

كلوب يرمي بثقله كاملاً منذ مطلع الشوط الثاني فهو لا يريد الذهاب إلى أنفيلد بخسارة قد تصعب الأمور على حامل اللقب.

- د 53 غوميز يرفع كرة على رأس صلاح الذي لعبها بجانب القائم. أول فرصة للريدز في الشوط الثاني.

مع بداية الشوط الثاني كلوب أخرج ماني خوفاً عليه من الحمراء وزج بالبلجيكي أوريجي

- د 49 البديل يورنتي يرسل عرضية خطيرة لاقاها زميله ببطء شديد ثم سدد كوريا بأحضان أليسون.

- د 46 بداية الشوط الثاني.

#دوري_ابطال_اوروبا ⚽️



شوط أول: اتلتيكو مدريد 1 ليفربول 0



الأتلتي يفرض نفسه أمام حامل اللقب في 45 دقيقة مثيرة من واندا ميتروبوليتانو! هل يحافظ على تفوقه في الفترة الثانية؟



🔗 https://t.co/Vns4xo39TC#beINUCL #AtletiLFC pic.twitter.com/piL8AHGRkw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2020

أول مرة يفشل فيها ليفربول بالقيام ولو بتسديدة واحدة في الشوط الأول هذا الموسم في دوري الأبطال.

- نهاية شوط أول مثير وشيّق بتقدم أتلتيكو غير المطمئن (بالنسبة لسيميوني 1-0).

- د 41 أول إنذار في المباراة كان من نصيب السنغالي ساديو ماني.

- ليفربول يكثف من هجماته على مرمى أوبلاك.

هذه الأرقام حتى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

- د 35 البرازيلي فيلبي يخرج برأسه كرة محمد صلاح قبل أن تشكل الخطورة على مرمى أتلتيكو.

أقل من ربع ساعة على النهاية، ليفربول بالفعل يتسلم زمام الأمور، لكن حتى الآن لم يصنع إلا فرصة شبه حقيقية وحيدة؛ حين سدّد له روبرتسون كرة تركها أوبلاك تمر لبعدها عن المرمى.

هذه المباراة رقم 50 لألفارو موراتا في دوري الأبطال – 50% من أهدافه لفريق أتليتيكو مدريد في المنافسة سجلها في المراحل الاقصائية (7 من 14).

- د 26 هدف مُلغى لليفربول من قبل النجم محمد صلاح بسبب تسلل البرازيلي فيرمينو ممرر الكرة.

- د 26 حارس ليفربول أليسون يتصدى لكرة موراتا الصعبة للغاية.

كلوب يبدو أنه كان يتوقع مثل هذه البداية النارية من أتلتيكو، لكن هل لياقة الأخير وقدرته ستسعفه لمزيد من الأهداف أو لمزيد من الصمود حتى؟

- د 20 روبرتسون ينقذ فريقه ليفربول من عرضية خطيرة كادت أن تصل لموراتا المنفرد.

هذه المرة الأولى التي يتأخر فيها ليفربول بالنتيجة في آخر 15 مباراة له ضمن جميع المسابقات.

- بعد مرور ربع ساعة، ليفربول يحاول العودة إلى المباراة لكنه يواجه إغلاقاً مُحكماً من فريق سيميوني. طريقتهم التي يفضلونها.

هذا هو هدف ساوول العاشر في دوري أبطال أوروبا ضمن 51 مباراة له في المسابقة.

- هدف لأتلتيكو مدريد د 04 أتلتيكو مدعماً بحضور ميتروبوليتانو المدهش يسجل الهدف الأول عن طريق ساوول نيغيز حين تابع كرة ساقطة من ركنية أولى لفريقه.

- د 01 الحكم البولندي سيمون مارتشينياك يطلق صافرة بداية اللقاء تحت أنظار وصيحات جماهير أتلتيكو مدريد الغفيرة.

- لم يخسر أتلتيكو مدريد في مباراة بيتية تحت قيادة سيميوني في مراحل دوري الأبطال الاقصائية (ف 8 ت 4).

- لم يفز ليفربول في آخر 5 مباريات لعبها في ضيافة فرق إسبانية في المنافسات الأوروبية (ت 1 خ 4).

[ 👥 ] التشكيلة الأساسية

هؤلاء هم الأحد عشر لاعبا الذين سيمثلوننا جميعًا في البداية هذه الليلة 👇

⚽ #AtletiLFC

⭐ #UCL

🔴⚪ #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/sVXWyqeByO — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 18, 2020

- تعادل أتليتيكو مدريد وليفربول 1-1 في المباراتين اللتين جمعتهما في دوري الأبطال، كلاهما في مرحلة مجموعات 2008-2009.

- فاز كل فريق مرة واحدة في المباريات الأربع التي جمعت ليفربول وأتلتيكو مدريد في المنافسات الأوروبية (ت 2).

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد هي beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على الانترنت بجودة عالية ومن دون تقطيع عبر beIN CONNECT.

يعود ليفربول حامل اللقب إلى ملعب "واندا متروبوليتانو"، مسرح تتويجه الأوروبي السادس أمام توتنهام الموسم الماضي، ليواجه صاحب الأرض العنيد أتلتيكو مدريد.

ويسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى استمرار توهّجه محلياً وأوروبياً حيث يسير بثبات نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ويعتبر المرشّح الأبرز لإحراز اللقب القاري للعام الثاني توالياً.

ويدخل الريدز مواجهة أتلتيكو بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الصعب عن مضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف سجله العائد من الإصابة السنغالي ساديو مانيه الذي مكن الفريق من توسيع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 25 نقطة.

أما أتلتيكو فيبدو أن مدربه دييغو سيميوني لم يجد حلاً للخروج من حالة التذبذب التي يعيشها الفريق، حيث يحتل المركز الرابع في الليغا برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة خلف جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف أمام إشبيلية الخامس وثلاث نقاط أمام ريال سوسييداد الثامن.