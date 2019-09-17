نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

- الإصابة تجبر خوردي ألبا على الخروج ودخول سيرجي روبيرتو مكانه.

-د 39 هجمة مرتدة سريعة جداً بين باكو ألكاسير وريوس أنهاها سانشو بالإطاحة فوق المرمى.

- هوميلس في دفاع دورتموند يؤمن منطقته بشكل ملفت.

- د25، ريوس ينفرد بتير شتيغن لكن الأخير ينجح في أول اختبار مباشر على مرماه.

- يبدو التعاون بين سواريز وغريزمان أفضل نسبياً من التعاون بين سواريز - آنتي.

- د 12 أول تهديد حقيقي لبرشلونة كان من تسديدة غريزمان التي أبعدها هوميلس إلى ركلة ركنية.

- د 09، غريزمان يخطئ بإخراج الكرة، فتصل لألكاسير الذي فوت على نفسه فرصة أمام مرمى البرسا.

- دورتموند يدخل بجرأة واضحة في الدقائق الأولى، بينما لاعبو برشلونة يحاولون امتصاص حراراة اللاعبين الألمان على أرضهم.

- الحكم الروماني أوفيديو هاتيسغان يطلق صافرة بداية اللقاء

- هذا الموسم الرابع توالياً، الذي يلعب فيه دورتموند في مرحلة المجموعات مع نادٍ من إسبانيا، بعد عامي 2016 و 2017 مع ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد عام 2018.

- سيكون هذا اللقاء الثالث بين دورتموند وبرشلونة، بعد مواجهتي كأ السوبر الأوروبية 1997-1998، فاز برشلونة ذهاباً 2-0 على أرضه قبل ان يتعادلا إياباً 1-1 في ألمانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند على أرض الأخير فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل برشلونة أن يفتتح مبارياته في المسابقة العصية عليه في المواسم الأربعة الأخيرة بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد بوروسيا دورتموند، خاصة بعد أن توقفت حدوده عند نصف النهائي الموسم الفائت.



مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند – معلومات البث مباشر



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مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند يسبقها البث المباشر على HD3 لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



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