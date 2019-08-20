

لا تفوتوا مشاهدة مباراة أياكس وأبويل إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة قمة الكرة الأوروبية المبكرة سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.

وتعد مشاهدة مباراة أياكس وأبويل على أرض الأخير فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.



ويأمل أياكس أن يواصل مشواره في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ المباراة تمثل لقاء الذهاب من الدور الإقصائي المؤهل إلى دور المجموعات لأبطال أوروبا، لكن طريق الفريق الهولندي سيكون وعراً عندما يلاقي منافسه العنيد أبويل.



مباراة أياكس وأبويل – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة أياكس وأبويل مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة أياكس وأبويل يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستكون مباراة أياكس المنقولة على HD1 وعلى HD11 بتعليق الزميل خالد الغول للغة العربية.



وستبث مباراة أياكس وأبويل تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة أياكس وأبويل أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا