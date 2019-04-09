مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول وبورتو نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل ليفربول أن يقطع نصف الطريق في الوصول للمربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا بعدما ضمن صدارة الدوري الممتاز ولو مؤقتاً بينما يبحث بورتو عن تفجير أولى مفاجآت هذا الدور.

التشكيلتان الرسميتان لكل من ليفربول وبورتو

مباراة ليفربول وبورتو – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول وبورتو يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول وبورتو على HD2 في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ليفربول وبورتو تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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تقديم مباراة ليفربول وبورتو

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تحقيق فوز مهم 3-1 على حساب مضيفه ساوثهامبتون ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ولو مؤقتاً أمام مانشستر سيتي.

النجم المصري ظهر بمستوى رائع على ملعب "سانت ماري" وينتظره عشاق الريدز للتألق مجدّداً حين يسافر الفريق لملاقاة بورتو البرتغالي على ملعب "دراغاو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كلوب عن ليفربول "الربيع آت ونحن في مسابقتين"

اعتبر المدرب الألماني يورغن كلوب الإثنين أن فريقه ليفربول الإنكليزي يقدم موسما جيدا اذ أن "الربيع آتٍ ونحن (ننافس) في مسابقتين كبيرتين"، وذلك عشية استضافة بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وإضافة الى المسابقة القارية، يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي (مع مباراة مؤجلة للأخير)، وهو يبحث عن لقبه الأول في بطولة إنكلترا منذ العام 1990.



وقال كلوب الذي قاد الفريق في الموسم الماضي الى نهائي دوري الأبطال (خسر أمام ريال مدريد 1-3) "هذه أوقات جيدة جدا. نستيقظ كل صباح والطقس جيد، وهذا أمر نادر الحدوث (في إنكلترا). الطقس خارجا دافئ، الربيع آت، ونحن في مسابقتين كبيرتين، وعلينا الاستفادة من هذا الوضع".



أضاف "لم ينته الموسم بعد، لم ينته تطورنا. نريد أن ندون بعض الأمور على أوراق هذا الموسم"، معتبرا أن الفريق في وضع "ناري" حاليا.

وخاض ليفربول منافسة صعبة في دوري الأبطال هذا الموسم، اذ تأهل عن مجموعة قوية ضمت باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر بلغراد الصربي، وأقصى بايرن ميونيخ الألماني في ثمن النهائي.



وأوقعت القرعة ليفربول في هذه المرحلة بمواجهة منافس يعد نظريا الأسهل في دورٍ يضم ثلاثة فرق إنكليزية أخرى (سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد)، إضافة الى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي.



وسبق لليفربول أن واجه بورتو في ثمن نهائي الموسم الماضي في دوري الأبطال، وسحقه 5-صفر في بورتو ذهابا قبل التعادل سلبا في إنكلترا.

على رغم ذلك، شدد كلوب على أن المواجهة المقبلة لفريقه المتوج بخمسة ألقاب في المسابقة القارية الأم آخرها عام 2005، لن تكون سهلة.



وأوضح "الناس يقولون العديد من الأمور (...) ينظرون فقط الى الأرقام والأسماء (في صفوف الفريق المنافس)، أمور كهذه. الناس الذين لديهم فكرة واضحة عن كرة القدم لا يريدون مواجهة بورتو، هذه هي الحقيقة".



وأضاف "لكن أحدا لم يكن يرغب بمواجهة ليفربول أيضا".



وعلى رغم غياب الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون وتفضيل كلوب عدم المجازفة بإعادة المدافع جو غوميز الى التشكيلة بعد غيابه المطول بسبب كسر في الساق، أكد المدرب الألماني أن أغلى مدافع في العالم الهولندي فيرجيل فان دايك وزملاءه قادرون على الإمساك بالجانب الدفاعي.



واعتبر فان دايك من ناحيته أن لاعبي ليفربول سيشعرون بالفخر حتى في حال لم يتمكنوا من إنهاء الموسم وبحوزتهم لقب طال انتظاره في بطولة إنكلترا.



وقال "الجميع يحلمون بذلك ومن سوء حظنا أن ثمة فريقا آخر في الدوري الممتاز يقدم أداء مذهلا أيضا"، في إشارة الى حامل اللقب سيتي.

وتابع "بالنسبة للمتابعين المحاديين، الدوري الممتاز بطولة رائعة لمشاهدتها، ومن الجيد رؤية فريقين جيدين يتنافسان على اللقب. آمل في أن نحقق أمرا رائعا في نهاية الموسم، لكن في أي حال ستكون رؤوسنا مرفوعة".