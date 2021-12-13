بدأ العد العكسي لحبس الأنفاس لمشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا بعد قرار إعادتها، خاصة وأنّ قرعة دور الستة عشر سترسم ملامح مسيرة بعض الأندية الكبرى، في ظلّ المفاجآت التي تظهر عادة بمثل هذا الدور.

وقسمت الأندية المتأهلة من دور المجموعات إلى مستويين، ويضم كل مستوى ثمانية أندية، إذ يمنع أن يلتقي فريقين من ذات البلد في هذا الدور أو حتى أن يلعب بطل ذات المجموعة ووصيفه.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا



سيكون موعد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر، وتستمر تغطيتنا الخاصة للقرعة التي بدأت في الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وحدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة كموعد لإعادة القرعة التي شهدت خطأ تقنياً بعد سحب الكرة التي تواجد بها فياريال، حيث جاء في الكرة التالية مانشستر يونايتد كمنافس له وهو أمر مستحيل قانوناً لوقوع الفريقين في ذات المجموعة من قبل.

وجاء في بيان يويفا: "مشكلة تقنية أدت إلى الخطأ في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال".

وحين سحب خصم أتلتيكو مدريد لم تكن كرة مانشستر يونايتد ضمن الوعاء الذي يضم خصوم الفريق الإسباني المحتملين.

وكانت مصادرنا قد أكدت أنّ الاتحاد الأوروبي وافق على إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الخطأ في السحب.

وتقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بشكوى للاتحاد الأوروبي.

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - التغطية الخاصة

وسنقوم بتغطية خاصة للقرعة في بث مباشر لحظة سحب الكرات الخاصة بالأندية، علماً أنّ الفريق الوارد أولاً سيخوض مباراة الذهاب على أرضه.

وستلعب مواجهات الذهاب من دور الستة عشر في 15 و16 و22 و23 من شباط/فبراير فيما ستكون مباريات العودة في 8 و9 و15 و16 أذار/مارس 2022.

القنوات الناقلة



كما عودتكم قنوات beIN SPORTS دائماً فإنها ستقوم بتغطية قرعة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر مع رصد أبرز ردود الأفعال على الحدث المنتظر، إضافة لاستديو تحليلي انطلق في الواحد والنصف ظهراً.

قوانين قبل سحب القرعة:

قسمت الأندية المتأهلة من دور المجموعات إلى مستويين، الأول لأبطال المجموعات والثاني لمن احتل المركز الثاني، ويضم كل مستوى ثمانية أندية، إذ يمنع أن يلتقي فريقين من ذات البلد في هذا الدور أو حتى أن يلعب بطل ذات المجموعة ووصيفه، أو يلعب فريق من المستوى الأول مع فريق آخر من المستوى الأول.

نصت القوانين الجديدة الخاصة بالقرعة على إلغاء قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض.

وستقام المباراة النهائية في الثاني والعشرين من أيار/مايو على أرض ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ.