مزيج من الحسرة والتفاؤل بالمستقبل في برشلونة بعد الإقصاء من قبل beIN SPORTS March 11, 2021 14:57 2:36 دقيقة عاش محيط برشلونة إقصاء دوري أبطال أوروبا بمزيج من الحسرة والتفاؤل بالمستقبل وذلك بعد المستويات التي قدمها فريق كومان في مباراة الإياب. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا برشلونة -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة إنفانتينو يصل المغرب قبل مؤتمر الـ"كاف" 0:53 دقيقة مرتنس تبلغ نصف نهائي دورة دبي 3:15 دقيقة آرسنال للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب أولمبياكوس 3:19 دقيقة إشادة واسعة بنافاس حارس باريس سان جيرمان 2:36 دقيقة مزيج من الحسرة والتفاؤل في برشلونة بعد الإقصاء 3:50 دقيقة قمة مرتقبة بين يونايتد وميلان في ذهاب ثمن النهائي 0:39 دقيقة فريتز إلى نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:31 دقيقة دونتشيتش وبورزينغيس يقودان دالاس للفوز على سبيرز 2:14 دقيقة صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف 1:27 دقيقة غريزمان يشيد بأداء برشلونة ويشير إلى تميز نافاس