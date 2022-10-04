وتقدم مرسيليا 2-1 في الدقائق العشرين الاولى قبل أن يُطرد الحارس الإسباني أنتونيو أدان للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، بعد أن كان تسبّب في تلقي شباكه الهدف الاول.

وحقق مرسيليا نقاطه الأولى بعد سقوطه في الجولتين الأوليين ضد توتنهام الانكليزي وأينتراخت فرانكفورت مقابل فوز سبورتينغ على كل من الأخيرين اللذين يلتقيان لاحقًا في ألمانيا.

وتأخر انطلاق المباراة مدة 20 دقيقة بعد تأخر وصول حافلة فريق سبورتينغ إلى ملعب فيلودروم بسبب زحمة السير.

وهذا الفوز الثاني فقط لمرسيليا، بطل عام 1993، في مبارياته الـ18 الأخيرة في دوري الابطال، مقابل 16 خسارة.

غياب الجماهير

وأقيمت المواجهة خلف أبواب موصدة تنفيذاً لعقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد الحوادث التي وقعت خلال مباراة مرسيليا الاخيرة على أرضه ضد فرانكفورت في الجولة الثانية بعدما ألقى جماهيره المقذوفات والقنابل الدخانية واستخدموا الليزر.

وكما جميع المباريات المقررة هذا الأسبوع ضمن البطولات الاوروبية، وقف الفريقان دقيقة صمت حداداً على ضحايا الكارثة التي وقعت في ملعب كرة قدم في إندونيسيا السبت الماضي.

وافتتح سبورتينغ التسجيل بعد 50 ثانية بهدف رائع لفرانسيسكو ترينكاو الذي سدد الكرة بيسراه من مشارف المنطقة إلى يمين الحارس الاسباني باو لوبيس.

وتسبب أدان بالهدف الأول لفريقه عندما كان يحاول رفع الكرة من أمام مرماه وسط ضغط من التشيلي ألكسيس سانشيس الذي رفع رجله لتصطدم بها الكرة وتعود أدراجها الى الشباك (14).

وتقدم فريق المدرب الكرواتي إيغور تودور بعد دقيقتين برأسية جميلة للمغربي أمين حارث الذي توغل بين قلبَي الدفاع وتابع كرة رفعها جميلة جوناثان كلاوس خلف المدافعين من مسافة بعيدة.

وتحوّلت ليلة أدان من سيئة إلى كابوس بعدما لمس الكرة بيده خارج المنطقة عند محاولته التصدي لهجمة لمرسيليا ليُطرد من اللقاء (23).

وسحب مدرب بورتو روبين أموريم مهاجمه الانكليزي ماركوس إدواردز ليدخل الحارس الأوروغوياني فرانكو إسراييل.

وسجل الأرجنتيني ليوناردي باليردي الهدف الثالث لثاني ترتيب الدوري الفرنسي برأسية إثر ركنية نفذها حارث (28)، قبل أن يخرج كلاوس مصابا ويحل مكانه البوركينابي عيسى كابوريه (33).

وقام أموريم بتغيير رباعي مع انطلاق الشوط الثاني، وزج بالمهاجم باولينيو، لمحاولة العودة بالنتيجة، إلا أن رجاله لم يشكلوا خطورة على المرمى وسجل مرسيليا الهدف الرابع بتسديدة من داخل المنطقة للمدافع الكونغولي شانسيل مبيبيا (84) على أن يتجدد لقاء الفريقين الاربعاء المقبل في لشبونة.

