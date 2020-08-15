متابعة - مازن الريس

أكمل ليون الفرنسي عقد المتأهلين إلى نصف النهائي إثر فوزه على مانشستر سيتي الإنكليزي 3-1 يوم السبت في آخر مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الأول بعدما كسر الكاميروني توكو إيكامبي مصيدة التسلل قبل أن تصل الكرة للإيفواري ماكسويل كورنيه الذي أودعها في الشباك (24).

وترجم ثنائي مانشستر سيتي النشيط ستيرلينغ ودي بروين ضغط الفريق الإنكليزي إلى هدف التعادل عندما أهدى الأول تمريرة حاسمة للبلجيكي الذي نجح في إعادة اللقاء إلى نقطة البداية (69).

وكسر البديل موسى ديمبيلي مصيدة التسلل مجدداً مهدياً ليون هدفاً ثميناً جداً تمّ تثبيته عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو (79) قبل أن يضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له من متابعة لكرة سهلة أمام المرمى (87).

ولعب ليون مباراة كبيرة جداً أمام مانشستر سيتي مؤكداً أنّ وصوله إلى هذا الدور بعد إخراجه يوفنتوس الإيطالي جاء نتيجة انضباط لافت من لاعبيه وأفكار تكتيكية صائبة من قبل مدربه غارسيا.

وأنهى ليون أحلام الإسباني غوارديولا بعد إقصاء تلامذته لريال مدريد الإسباني في ثمن النهائي وتفاؤلهم بازدياد حظوظهم في الذهاب بعيداً بالمسابقة.

وسيلتقي ليون مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي بعد أن هزم الفريق الألماني منافسه برشلونة بنتيجة كبيرة 8-2 أمس الجمعة.

ويجمع نصف النهائي الآخر باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

مانشستر سيتي وليون - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز ليون 3-1.

مانشستر سيتي تائه كلياً في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق.

هدف (87) ديمبيلي يحسم الأمور بهدف ثالث.

(86) صدق أو لا تصدق ! ستيرلينغ يسدد الكرة في الهواء على بعد مترين من المرمى.

(85) لوبيز يواصل التألق ويمسك بكرة عرضية خطيرة.

هدف (79) البديل ديمبيلي يضيف الهدف الثاني ويضع غوارديولا في موقف محرج.

(77) جيسوس يهدر فرصة الهدف الثاني بغرابة.

(73) الحظ يقف في وجه البرازيلي جيسوس الذي كان قريباً من منح الأفضلية لمانشستر سيتي.

(71) مطالبات ليون بركلة جزاء بحجة وجود دفع من وولكر لا تلقى أذاناً صاغية لدى الحكم الهولندي ماكيلي.

هدف (69) مانشستر سيتي يعدل النتيجة بعد تمريرة مميزة من ستيرلينغ ترجمها دي بروين إلى هدف.

(66) ركلة حرة مباشرة قريبة لمانشستر سيتي يرسلها دي بروين فوق المرمى.

(64) البرازيلي فيرناندو كاد يباغت مواطنه إيدرسون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الأخير في المكان المناسب.

(60) لوبيز يبعد الخطر عن مرماه عقب تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة نفذها البلجيكي دي بروين.

- ليون يواصل مستواه اللافت ويستمر في تعطيل جميع مفاتيح لعب مانشستر سيتي في أول 10 دقائق من النصف الثاني.

انطلاق الشوط الثاني.

(45+1) ستيرلينغ الشبه منفرد يفوّت على سيتي فرصة التعديل بعد اصطدام كرته في المدافع.

(43) الإسباني رودري يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولوبيز في المكان المناسب.

(31) البرتغالي لوبيز حارس ليون يبعد برشاقة كرة حائرة في منطقة جزاء فريقه.

هدف (24) ليون يباغت مانشستر سيتي بالهدف الأول عقب تسديدة محكمة من الإيفواري كورنيه.

- انتصاف الشوط الأول والفرص غائبة كلياً من الجانبين وسط صمود مميز من طرف ليون.

(5) وولكر كاد يقع في الخطأ لكن البرازيلي إيدرسون يحافظ على نظافة شباك مرمى مانشستر سيتي.

(3) البرازيلي مارسيلو ينقذ في اللحظة الأخيرة مرمى ليون من الهدف الأول بعد توغل مميز من ستيرلينغ.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من مانشستر سيتي وليون

