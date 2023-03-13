مدرب بورتو يؤكد على صعوبة مواجهة إنتر من قبل beIN SPORTS March 13, 2023 19:41 1:12 دقيقة أكد مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو على صعوبة مواجهة إنتر في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من جهته أبدى "غالينو" تفاؤله بقدرة بورتو على خطف ورقة التأهل إلى ربع النهائي. مقابلات دوري أبطال أوروبا بورتو سيرجيو كونسيسـاو -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة مدرب بورتو يؤكد على صعوبة مواجهة إنتر 0:39 دقيقة تعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي 0:46 دقيقة القاضي يلغي تسجيل غافي في الفريق الأول لبرشلونة 0:51 دقيقة نادي قطر يقلب تأخره أمام الأهلي 1:14 دقيقة تشافي منزعج من طريقة استقبال برشلونة 0:50 دقيقة سبيتار يعلن مغادرة نيمار للمستشفى 1:16 دقيقة هزيمة مفاجئة لبوكا جونيورز 26:53 دقيقة المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل مواجهة لايبتسيغ 1:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على جيرونا 3:07 دقيقة الاتحاد المنستيري يبهر في كأس الاتحاد الإفريقي