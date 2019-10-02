فراس بن أحمد

وسجل كل من السينغالي ساديو مانيه (9) والإسكتلندي أندرو روبرتسون (25) والمصري محمد صلاح (36 و69) رباعية الفريق الإنكليزي فيما دّون الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (39) والياباني تاكومي مينامينو (56) والنرويجي إيرلينغ هالاند (60) أهداف الفريق النمساوي.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل نابولي الإيطالي مع مضيفه خينك البلجيكي سلبياً.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وسالزبورغ وصيفاً برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف يأتي ليفربول في المركز الثالث فيما يتذيل خينك الترتيب بنقطة واحدة.



مباراة ليفربول وسالزبورغ - التفاصيل والأهداف

ليفربول - سالزبورغ | نهاية المباراة بفوز الـ"ريدز" على سالزبورغ 4-3

دق 69: ليفربول - سالزبورغ | صلاح يضرب حصون سالزبورغ بالهدف الرابع ويدّون هدفه الشخصي الثاني في المباراة (4-3).

دق 60: ليفربول - سالزبورغ | الفريق النمساوي يدرك التعادل! النرويجي هالاند صاحب الهدف الثالث (3-3).

دق 56: ليفربول - سالزبورغ | الياباني مينامينو يقلص الفارق من تصويبة مميزة (3-2).

ليفربول - سالزبورغ | عودة المباراة في شوطها الثاني

ليفربول - سالزبورغ | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على سالزبورغ 3-1.

دق 39: ليفربول - سالزبورغ | الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان يدّون الهدف الأول للفريق النمساوي (3-1).

دق 36: ليفربول - سالزبورغ | صلاح يزور شباك ريد بول مسجلاً الهدف الثالث لكتيبة كلوب (3-صفر).

دق 30: ليفربول - سالزبورغ | المصري محمد صلاح اقترب من تسجيل ثالث اهداف أصحاب الأرض.

دق 25: ليفربول - سالزبورغ | هدف من توقيع ظهيري ليفربول: أرنولد في التمرير وروبرتسون يتولى مهمة وضع الكرة في الشباك (2-صفر).

دق 09: ليفربول - سالزبورغ | السينغالي مانيه يفتتح التسجيل لفريق ليفربول 1-صفر.

دق 03: ليفربول - سالزبورغ | تصويبة الياباني مينامينو كانت خطيرة على حصون ليفربول

ليفربول - سالزبورغ | بداية المباراة على أرض الأنفيلد

ليفربول - سالزبورغ | التشكيلة الأساسية للفريقين