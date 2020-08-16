محمد حمادة يحلل أخطاء غوارديولا أمام ليون من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 20:45 3:39 دقيقة قال محلل قنواتنا محمد حمادة إن الإسباني بيب غوارديولا كرّر ذات الأخطاء التي اعتاد على ارتكابها في بعض المباريات الهامة، وهو ما تسبب بخروج مانشستر سيتي من ربع نهائي أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام ليون. مقابلات دوري أبطال أوروبا غوارديولا مانشستر سيتي محمد حمادة -آخر الفيديوهات 3:39 دقيقة محمد حمادة يحلل أخطاء غوارديولا أمام ليون 5:25 دقيقة كونتي يحذر من خطورة شاختار دونيتسك 0:55 دقيقة ليلارد أفضل لاعب منذ استئناف الموسم 0:40 دقيقة دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى! 0:46 دقيقة ليون وسيتي: رئيس فرنسا يهنئ ومبابي يسخر 2:02 دقيقة هل تحسم موقعة شاختار مصير كونتي مع إنتر؟ 0:31 دقيقة هاليب تحرز لقب دورة براغ 0:33 دقيقة دوفيتسيوزو يفوز في سباق التقلبات لفئة موتو جي بي 0:54 دقيقة رومينيغيه يحذر من "صدمة الفوز المفاجئ لليون"