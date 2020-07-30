محكمة التحكيم تثبّت قرار حرمان طرابزون سبور من خوض دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS July 30, 2020 23:27 0:47 دقيقة ثبّتت محكمة التحكيم الرياضي قرار حرمان طرابزون سبور من خوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة غارسيا: "ليون جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان" 0:56 دقيقة توخيل يؤكد رغبة سان جيرمان في مواصلة حصد الألقاب 0:34 دقيقة أنباء سارة قبل استئناف منافسات الـ"NBA" 0:38 دقيقة فيتنام تستضيف بعض مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 0:31 دقيقة فيورنتينا يمدّد عقد مدربه "ياكيني" لموسم إضافي 0:59 دقيقة رابطة الدوري الإيطالي ترفض مقترحات "غرافينا" 0:36 دقيقة دورة سينسيناتي: دجوكوفيتش ونادال أبرز المشاركين 1:06 دقيقة "يويفا" واثق من السير الجيد للمسابقات الأوروبية 0:41 دقيقة استقالة جماعية لمجلس إدارة وفاق سطيف ! 0:42 دقيقة سحب العرض السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل