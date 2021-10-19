سيطر سيتي تماما على أحداث المباراة وافتتح التسجيل بعد مرور نصف ساعة فقط من البداية عن طريق جواو كانسيلو (30)، وفي الدقيقة 43 سجل محرز الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل أن يحرز كايل والكر الهدف الثالث في الدقيقة 53 ثم أضاف الصاعد كول بالمر "19 عاماً" الهدف الرابع في الدقيقة 67.

ومع دخول المباراة في منعطفها الأخير ارتفعت وتيرة اللعب تماماً إذ سجل هانز فاناكن الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 قبل أن يوقع محرز على الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 84.

والهدف هو السابع لمحرز في آخر سبع مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بذلك إلى 6 نقاط من فوزين وهزيمة فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل.

وكان رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا افتتحوا المشوار القاري بانتصار مثير (6-3) على أرضهم أمام الفريق الألماني، قبل أن يسقطوا في العاصمة الفرنسية أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.

وأجرى غوارديولا أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام بيرنلي (2-0) في الدوري المحلي السبت، ودفع بجاك غريليش بدلاً من رحيم ستيرلينغ إلى جانب محرز وفيل فودن، فيما أبقى على خط الوسط ذاته بقيادة البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل أول هاتريك في مسيرته الاحترافية ضد كلوب بروج تحديداً، ودفع بالبرتغالي روبن دياش وكايل ووكر في الدفاع وعاد الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

وأحكم سيتي سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة وألغي له هدفان مبكران بداعي التسلل، أولهما لغريليش (11) وآخر للإسباني رودري (13).

مهرجان أهداف

وافتتح كانسيلو التسجيل بعدما رفع فودن كرة جميلة خلف المدافعين الى داخل المنطقة، روضها البرتغالي بصدره قبل أن يتابعها بيسراه بين قدمي الحارس سيمون مينيوليه (30).

وحصل محرز على ركلة جزاء بعد عرقلته من المدافع الفرنسي ستانلي نسوكي فانبرى لها بنجاح على يمين الحارس (43).

وكاد محرز أن يسجل هدفه الشخصي الثاني بعدما وصلته الكرة في منتصف المنطقة، سددها سهلة بين يدي حارس مرمى ليفربول السابق (45+3).

وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول ونجح ووكر في تسجيل الهدف الثالث بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة بتمريرة بين مدافعَين من دي بريون تابعها بيمناه من زاوية ضيقة في المرمى (53).

وبعد دقيقتين من نزوله بديلاً لدي بروين، في أولى مشاركاته على الإطلاق في دوري الأبطال، سجل الشاب كول بالمر ابن الـ19 عامًا الهدف الرابع بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس (67).

وكان بالمر دخل في الثواني الاخيرة من مباراة سيتي ضد بيرنلي في الدوري الممتاز السبت قبل أن يسجل هاتريك في مباراة فريقه لما دون 23 سنة بعد أربع ساعات ضد ليستر سيتي (5-صفر).

وانتظر أصحاب الارض حتى الدقيقة 79 للتسديد بين الخشبات الثلاث للمرة الاولى عبر رأسية من شارل دو كيتيلير أبعدها إيدرسون ببراعة الى ركنية، قبل أن ينجحوا في تسجيل هدف شرفي عبر فاناكين بعد عرضية من الهولندي البديل روود فورمر (81).

إلا أنهم لم ينعموا بهذا الهدف سوى لثلاث دقائق، إذ سجل محرز هدفه الثاني بعدما رفع البرازيلي فرناندينيو كرة خلف المدافعين لينطلق الجزائري ويضع الكرة في الشباك (84).