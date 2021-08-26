

أوقعت قرعة المجموعات في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مدينة اسطنبول التركية الخميس، باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنكليزي في المجموعة الأولى، في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي الذي حسمه رجال الإسباني بيب غوارديولا.

لكن هذه المرة سيكون سان جيرمان مسلّحاً بنجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم من برشلونة الإسباني الذي حلّ مع بايرن ميونيخ في المجموعة الخامسة، فيما وقع أتلتيكو مدريد بطل الليغا مع ليفربول الإنكليزي في المجموعة الثانية.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة :

دوري أبطال أوروبا - المجموعة الأولى : مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، لايبزيغ، كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا - المجموعة الثانية : أتلتيكو مدريد، ليفربول، بورتو، ميلان

دوري أبطال أوروبا - المجموعة الثالثة : سبورتنغ لشبونة، بوروسيا دورتموند، أياكس، بشيكتاش

دوري أبطال أوروبا - المجموعة الرابعة : إنتر، ريال مدريد، شاختار دونيتسك، شريف تيراسبول

دوري أبطال أوروبا - المجموعة الخامسة : بايرن ميونيخ، برشلونة، بنفيكا، دينامو كييف

دوري أبطال أوروبا - المجموعة السادسة : فياريال، مانشستر يونايتد، أتالانتا، يونغ بويز

دوري أبطال أوروبا - المجموعة السابعة : ليل، إشبيلية، ريد بول سالزبورغ، فولفسبورغ

دوري أبطال أوروبا - المجموعة الثامنة : تشيلسي، يوفنتوس، زينيت سان بطرسبرغ، مالمو