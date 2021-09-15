وأشار النادي الكاتالوني في بيانه إلى أن الفحوصات التي أجراها ألبا كشفت إصابته على مستوى ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، حيث طلب اللاعب تبديله في مباراة بايرن ميونيخ بعد شعوره بالإرهاق عند الدقيقة 74.

في المقابل فإن إصابة بيدري أيضاً عضلية حيث يعاني من آلام في فخذه الأيسر.

ولم يحدد برشلونة مدة غياب اللاعبين عن الملاعب، إلا أن تقارير رجّحت غيابهما لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويأتي إعلان برشلونة عن هاتين الإصابتين غداة خسارته المذلة على أرضه أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي خاضها بيدري وألبا أساسيين.

هذا ولم يشارك جيرارد بيكيه وممفيس ديباي في تدريبات اليوم الأربعاء، حيث لم يذكر النادي سبب عدم مشاركتهما في التدريب.



