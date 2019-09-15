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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم عبر الانترنت
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مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر اليوم عبر الانترنت
مواعيد جدول مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء 17-09 سبتمبر المنقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 17-09 سبتمبر والبث المباشر والقنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
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مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 17 سبتمبر دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة
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ليون - زينيت
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الثلاثاء 17-09 | 19:55
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beIN HD6
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انتر - سلافيا
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الثلاثاء 17-09 | 19:55
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beIN HD1
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تشيلسي - فالنسيا
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الثلاثاء 17-09 | 22:00
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beIN HD4
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اياكس - ليل
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الثلاثاء 17-09 | 22:00
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beIN HD6
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بنفيكا - لايبزيغ
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الثلاثاء 17-09 | 22:00
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beIN HD5
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دورتموند - برشلونة
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الثلاثاء 17-09 | 22:00
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beIN HD3
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نابولي - ليفربول
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الثلاثاء 17-09 | 22:00
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beIN HD1
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سالزبورغ - جنك
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الثلاثاء 17-09 | 22:00
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beIN HD7