الصحيفة أكدت على لسان أحد الأطباء الفرنسيين أن هذه المباراة التي حضرها 3000 من مشجعي يوفنتوس في الـ26 من فبراير كانت هي السبب في دخول الفيروس إلى ليون.



الطبيب الفرنسي ومن خلال بيان لاذع نشر على موقع اتحاد الأطباء الفرنسيين أوضح أنه ما كان يجب السماح للجماهير الإيطالية بالحضور لهذه المباراة لأن جمهور اليوفي ليس من تورينو وحدها بل هو من كل أنحاء إيطاليا ومن بينها إقليم لومبارديا الذي كان بؤرة تفشي الوباء في إيطاليا آنذاك.

