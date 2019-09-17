ستكون القمة المرتقبة بين ليفربول ونابولي ضمن الجولة الاولى من دوري أوروبا لكرة القدم واجهة مباريات البث المباشر يوم الثلاثاء عبر beIN SPORTS وعبر خدمة CONNECT.

وتأتي مباراة ليفربول ونابولي ضمن مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً جنك وريد بول.

مباراة ليفربول ومضيفه نابولي ستجري في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء وسيتم نقلها عبر beIN SPORTS HD1.

ويسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص بالمواجهة مع رسائل مباشرة ومعلومات وافية عن الفريقين.

وتوفر beIN عبر خدمة CONNECT عبر الانترنت النقل المباشر للقاء ايضاً بجودة عالية للمشتركين من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتدم.

وسيتم عبر هذا المقال تغطية المباراة بنقل حي لأبرز أحداثها بالفيديو فور حصولها فترقبونا.

أحداث المباراة

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين

الدقيقة 43 - ليفربول يكشر عن أنيابه مع نهاية الشوط الأول، هجمة مرتدة منظمة وسريعة تنتهي عند ميلنر الذي مررها عرضية لصلاح المتأهب لإحراز أول أهداف اللقاء، إلا أن مدافع نابولي ماريو روي تدخل في الوقت المناسب وأخرج الكرة لركلة ركنية، لعبت متقنة وذهبت الكرة على رأس فيرمينو الذي سددها بمهارة ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى نابولي.

الدقيقة 30 - نصف ساعة مرت على انطلاق اللقاء المرتقب إنسيني هو نافذة نابولي الهجومية وعقله المفكر وأخطر لاعبيه، فيما يعتمد ليفربول بشكل كامل في انطلاقاته الهجومية على جناحه ونجمه محمد صلاح.

الدقيقة 20 - أخطر فرص المباراة إلى الآن الكرة تصل إلى ساديو ماني الخالي من الرقابة تماماً داخل منطقة الجزاء فسددها مباشرة أخرجها بتألق حارس نابولي أليكس ميريت.

الدقيقة 15 - نابولي يسعى لمباغتة ليفربول ولكن فان دايك دائماً في الموعد بتمركزه الرائع.

الدقيقة 12 - ليفربول يسعى للتوغل والاختراق عن طريق محمد صلاح من الجانب الأيمن إلا أن دفاع نابولي وخاصة كوليبالي له الكلمة العليا إلى الآن.

الدقيقة 7 - نابولي يتقدم بهدف عن طريق لورنزو إنسيني إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

نابولي

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: ماريو روي - كاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو

الوسط: فابيان رويز - آلان

الوسط المهاجم: لورنزو إنسيني - خوزيه كاييخون

الهجوم: هيرفينغ لوزانو - درايس ميرتينز

ليفربول

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت الكسندر ارنولد - أندرو روبرتسون

الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فابينيو

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو