مباراة انتر وليفربول بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة انتر وليفربول بث مباشر اليوم على beIN SPORTS



موعد مباراة انتر وليفربول

البث المباشر لمباراة انتر وليفربول اليوم الأربعاء 16 فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة انتر وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

- د 63 البديل دياز حاول بكرة قريبة جداً أن يخطف التقدم لكن هندانوفيتش أوقف محاولته.

- د 60 كلوب يشرك الثلاثي (نبي كايتا، هندرسون والوافد الجديد دياز) لعله يقلب الأمور على منافسه.

- د 53 مجدداً إنتر يقترب من هز الشباك، بسنارير عرضية مرفوعة من بيريزيتش للاوتارو طالت على الأخير بعض الشيء.

- بداية الشوط الثاني؛ الإنتر يبدأ الحصة الثانية من حيث أنهى الأولى، ثقة وامتداد نحو مرمى منافسه بشجاعة ودون مهابة.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

- في الدقائق الخمس الأخيرة تحصل إنتر على أكثر من مرتدة لكن البطء عاب أداء مهاجميه.

- د 40 رأسية أخرى لإنتر من ميلان شكرينيار بعيدة عن الشباك، إنتر يكثف من تواجده في مناطق ليفربول.

- معركة كبيرة في خط الوسط، فيدال من ناحية النيراتزوري يحاول ألا ينجر لارتكاب الأخطاء، بدورهما فابينيو وتياغو يحاولان فرض الإيقاع العالي الذي يريده ليفربول.

- د 29 أرنولد يسدد حرة مباشرة قوية مرت بجانب القائم.

- مع انتصاف الشوط، صحيح أن ليفربول يحاول فرض سيطرته، لكن إنتر بدوره يخوض مباراة قوية وندية للغاية وهو بمعزل عن تأمين مناطقه الخلفية، يبدو أنه قريباً في كل لحظة من الوصول لمرمى إليسون.

- د 16 العارضة تمنع إنتر من افتتاح التسجيل عبر هاكان تشالهان أوغلو بتسديدة قوية كان إليسون محظوظاً بعدم دخولها.

- د 14 ساديو ماني بطل إفريقيا مع منتخب السنغال كان قريباً من هز شباك الأفاعي برأسية علت العارضة.

- د09 تياغو ألكنتارا يرسل كرة لولبية حاول فيها خداع سمير هندانوفيتش لكنها مرت فوق العارضة.

- د 05 الدقائق الخمس الأولى تعلن عن بداية سريعة من الفريقين، مع محاولة فردية من صلاح داخل منطقة الجزاء، مقابل تسديدة للاوتارو مارتينيز مرت بجانب القائم. مباراة واعدة.

- الحكم البولندي سزيمون مارسينياك يطلق صافرة بداية اللقاء.

إليكم تشكيل الريدز الخاص بذهاب دور الـ16 أمام @Inter_ar في #دوري_أبطال_أوروبا ⭐️🔴#إنتر_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2022

- فاز ليفربول في آخر مباراتين خارج أرضه ضد منافسين إيطاليين في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على أتالانتا في 2020-2021 وميلان في وقت سابق من هذا الموسم. هذا فوز واحد فقط أقل مما حققه في أول 14 مباراة خارج أرضه ضد فرق إيطالية عبر جميع المنافسات الأوربية (تعادل3 خسر8).

- سيكون هذا اللقاء الخامس بين إنتر ميلان وليفربول في البطولات الأوروبية، كانت كل من المواجهات الأربعة السابقة في دور خروج المغلوب من كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا، حيث فاز إنتر في مباراتين في نصف نهائي 1964-1965، وهو العام الذي قاموا فيه برفع الكأس - وتفوق ليفربول من دور الـ 16 في 2007-2008.

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