مشاهدة مباراة ليفربول وإنتر في دوري أبطال أوروبا - بث مباشر

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وإنتر

مباراة ليفربول وإنتر تعتبر من أهم مباريات اليوم الثلاثاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يسعى الفريق الإنكليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى تأكيد تفوقه ذهاباً عندما عاد بانتصار ثمين بهدفين نظيفين من معقل إنتر، ويكفيه التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف على أرضه من أجل العبور إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

- د 5 دقائق أعلنها لا هوز كوقت إضافي عن الشوط الأول فقط، فرصة ماتيب حولت مؤشر اللعب إلى صالح ليفربول نوعاً ما، لكن بدون فرص أخرى.

- د 41 أول فرصة خطيرة من ناحية الأتزوري، كانت عن طريق التركي شاهان أوغلو حين سدد كرة حرة مباشرة قوية أرضية ردها أليسون باقتدار وصحو.

- د 31 أول كرة خطرة في المباراة كانت برأس جويل ماتيب لكن العارضة ردتها.

- فيدال أحد أنشط اللاعبين في المباراة، ولكنه ليس دائمًا بالفعالية التي يريدها.

- د 23 انتصف الشوط ولايزال إنتر هو الأكثر جديةً في البحث عن الهدف، كرته تصل ولكن لا يزال بدون لمسة أخيرة مثمرة. من ناحية ليفربول يوجد بعض النشاط من ديوغو جوتا إلا أن الريدز ينهج التهدئة بشكل عام. لا فرص خطيرة من الجانبين.

- إنتر لديه مقومات تقديم الكرة الجيدة، خصوصاً من ناحية اختراقات بيريزيتش اليسارية، وسرعة ألكسيس سانشيز أو الحس التهديفي العائد للوتارو ولكن عليه أن يسجل مبكراً وأن يتحاشى سيناريو تضييع الفرص الذي لازمه في جوسيبي مياتزا. إنتر يقدم عشر دقائق جيدة بدون هز شباك إلى الآن...

- د 05 إنتر يقدم بداية شجاعة إلى حد ما، تشبه مع قدمه في الذهاب من حيث الأداء.

- د 01 الدولي الإسباني ماثيو لاهوز يطلق صافرة موقعة الآنفيلد.

- سجل محمد صلاح ثمانية أهداف في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا لليفربول هذا الموسم، ولم يسجل عدد أهداف أكثر سوى في موسم واحد وذلك في موسم 2017-18 (10). يحقق المصري هدفاً كل 69 دقيقة في هذا موسم، وهو أفضل معدل له في موسم واحد في المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وإنتر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول ضد إنتر هو اليوم الثلاثاء 8 مارس/آذار على ملعب أنفيلد في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإنتر

مباراة ليفربول وإنتر ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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