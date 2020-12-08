ستُستأنف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهير التركي ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا إلى مساء اليوم الأربعاء في الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة بعد توقفها في الشوط الأول احتجاجا على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بياناً متأخراً قال فيه: "بعد الحادثة التي وقعت الليلة في مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - بعد مناقشة مع الناديين - بشكل استثنائي أن تُلعب الدقائق المتبقية من المباراة غدًا مع طاقم حكام جديد. تم تحديد موعد انطلاق المباراة في الساعة 18:55 بتوقيت وسط أوروبا. وسيتم على الفور فتح تحقيق شامل بالحادث الذي وقع".

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

وعلى الرغم من توقف المباراة، إلا أن باريس سان جيرمان ضمن تأهله إلى ثمن النهائي رفقة لايبزيغ الألماني الذي فاز على مانشستر يونايتد الإنكليزي 3-2 وأخرجه من المسابقة الأوروبية العريقة.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة الرابعة عشرة ودخل اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس بعد أن قرر الفريق التركي عدم استكمال اللعب بعد طرد المدرب المساعد الكاميروني بيار أشيل ويبو من قبل الحكم الرابع الروماني.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما اندلع الخلاف بعد أن تلقى ويبو بطاقة حمراء خلال خلاف حاد على خط التماس بعد أن استخدم الحكم الروماني الرابع سيباستيان كولتيسكو مصطلحاً عنصرياً وبدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي".

والتقطت ميكروفونات التلفزة في الملعب صوتاً غاضبًا من ويبو يسأل مرارًا وتكرارًا عن سبب استخدام مصطلح عنصري لوصفه.

وعلى الفور غرّد باشاكشهير عبر حسابه في تويتر: " لا للعنصرية".

كما أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة له 'بشدة' العنصرية قائلاً: "أدين بشدة التصريحات العنصرية ضد بيار ويبو ، أحد أعضاء الجهاز الفني لباشاكشهير ، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الإجراءات اللازمة".

من جهته، قال رئيس نادي باشاكشهير في تصريح لمحطة "تي أر تي" التركية إن لاعبي النادي لن يستأنفوا المباراة ضد باريس سان جيرمان إذا ظل الحكم الروماني على أرض الملعب.