مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر

موعد مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

(64) - إيدين هازار تلاعب بالحارس موسليرا وتجاوزه ليبقى أمام شباك خالية لكنه سدّد برعونة وأصاب العارضة.

(59) - مع مرور الوقت بدأت المساحات بالظهور في دفاع غلطة سراي، هازار ينفرد وموسليرا يتصدى ببراعة.

(52) - كريم بنزيمة يجد ثغرة للتسديد لكن محاولته تصطدم ببراعة الحارس موسليرا.

- مع بداية الشوط الثاني أشرك مدرب غلطة ساراي فاتح تريم الجزائري سفيان فيغولي مكان الهولندي دونك.

- انتهي الشوط الأوّل بتفوق ريال مدريد الذي نجح في التسجيل والحفاظ على تقدمه رغم ضغط الفريق التركي في الدقائق الأخيرة.

(38) - الهولندي ريان بابل ينجح في تجاوز كارفاخال على الجهة اليمنى ويمرّر ليونس بالهندة الذي سدّد من نقطة الجزاء لكن المتألق تيبو كورتوا أبدع في التصدي.

- لاعبو الملكي يخوضون المباراة بروح عالية وإصرار كبير من أجل تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

- الفريق التركي عاجز تماماً على صناعة الفرص ويكتفي بالدفاع مع بعض المحاولات المحتشمة التي لم تشكل خطورة على مرمى كورتوا.

- سيطر ريال مدريد على المباراة بعد تسجيل الهدف حيث حاول رفاق بنزيمة إضافة أهداف أخرى عبر الشاب رودريغو والبلجيكي هازار.

(18) - الألماني توني كروس يستثمر تمريرة هازار الرائعة ويسدّد بقوة مسجلاً الهدف الأول لريال مدريد.

(14) - محاولة هجومية أخرى لريال مدريد عبر كريم بنزيمة الذي وجد موسليرا جاهزاً للتصدي.

(13) - النادي الملكي يرد عبر البرازيلي الشاب رودريغو الذي تسلّل من الجهة اليمني وسدّد في أحضان موسليرا.

(11) - الروماني أندون يعود لتهديد مرمى ريال مدريد مجدّداً لكن كورتوا في الموعد لوضع الكرة في الركنية.

(10) - أولى الفرص الخطرة جاءت لمصلحة الفريق التركي حيث انفرد الروماني أندون بكورتوا لكن الحارس البلجيكي لريال مدريد نجح في التصدي.

- الدقائق الأولى من المباراة أظهر خلالها النادي الملكي إصراراً على التسجيل والفوز من خلال الاندفاع والضغط والاستحواذ.

ريال مدريد يدخل مواجهة اسطنبول وعينه على تحقيق الفوز حتى لا تتضاءل آماله في التأهل إلى الدور الثاني خاصة أنه حصد نقطة وحيد في الجولتين الاولى والثانية.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة غلطة سراي