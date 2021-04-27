موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

ريال مدريد وتشيلسي - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 55 – بداية هادئة للشوط الثاني الذي غلب عليه التحفظ الدفاعي إلى الآن، ريال مدريد لجأ إلى التحفظ الدفاعي خوفاً من الاختراقات السريعة للاعبي تشيلسي خاصة من الجانبين.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تعادل مثير بهدف لهدف بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي، الفريق اللندني دخل المباراة بقوة واستمر عطائه المتميز طوال الشوط الأول، وريال مدريد تخطى صدمة البداية وعدل أوضاعه مع نهاية الشوط، إلا أن جماعية تشيلسي منحته الأفضلية بشكل عام.

الدقيقة 29 – كريم بنزيمة يحرز هدف التعادل لريال مدريد، الكرة وصلته داخل منطقة جزاء تشيلسي بعد تمريرة رأسية من إيدير ميليتاو إلا أنه سيطر عليها بمهارة فائقة وسددها بقوة في الشباك معلناً هدف التعادل لأصحاب الأرض.

الدقيقة 22 – الظهور الأول "أخيراً" لريال مدريد في المباراة على الصعيد الهجومي، كريم بنزيمة استلم الكرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي واستدار ثم سدد صوب المرمى إلا أن كرته اصطدمت بالقائم، فضاعت فرصة التعادل على الفريق الملكي.

الدقيقة 14 – تشيلسي يؤكد أفضليته بهدف رائع لكريستيان بوليسيتش، الأميركي الموهوب استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من المدافع الألماني روديغير ومر بسهولة من الحارس كورتوا ثم سددها بثقة وثبات في المرمى معلناً هدف التقدم للفريق اللندني.

الدقيقة العاشرة – هجمة خاطفة لتشيلسي، مايسون ماونت يتوغل بشكل رائع ويرفع كرة على حدود منقطة الجزاء يقابلها كريستيان بوليسيتش برأسه إلى فيرنر الذي سددها مباشرة إلا أن كورتوا حارس الريال أنقذ مرماه من هدف محقق.

الدقيقة الخامسة – بداية قوية لتشيلسي واستحواذ واضح على الكرة على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، الفريق الإنكليزي يسعى لمفاجأة ريال مدريد في عقر داره.

الدقيقة الأولى – الحكم الهولندي داني ماكيلي أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين

ريال مدريد

🗒️ TEAM NEWS: Marcelo starts at left-wing back for Real Madrid, Vinícius Júnior partners Benzema up top...@realmadriden | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021

تشيلسي

🗒️ TEAM NEWS: Azpilicueta starts at right-back ahead of James for Chelsea in Madrid... @ChelseaFC | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021

مواجهة مرتقبة

يستضيف ريال مدريد الإسباني تشيلسي الإنكليزي مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في موقعة كروية مرتقبة سيسعى فيها الأول لكسب الأسبقية ووضع قدمه في النهائي ساعياً لتعزيز الرقم القياسي بعدد الألقاب التي نالها في المسابقة القارية العريقة ورفعه الى 14.

وسيخوض الفريق الملكي مواجهته الرسمية الأولى مع تشيلسي منذ خسارته أمام النادي الإنكليزي عام 1998 في الكأس السوبر الأوروبية (صفر-1) والأولى على صعيد مسابقة كبرى منذ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 (1-1 ذهاباً و1-2 إياباً).

وستشكل هذه المباراة فرصة للدولي البلجيكي إدين هازار لمواجهة فريقه السابق والذي عاد يوم السبت الماضي إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة ولعب كبديل في الدقيقة 77 أمام ريال بيتيس وذلك للمرة الأولى منذ ظهوره كبديل لفترة وجيزة في كانون الثاني/يناير الماضي.

في المقابل يسعى تشيلسي الذي سيخوض أمام الريال ثامن نصف نهائي له في المسابقة العريقة للعودة بنتيجة إيجابية من مدريد قبل مواجهة الإياب في الخامس من أيار/مايو في "ستامفورد بريدج".

مباراة ريال مدريد وتشيلسي – معلومات البث مباشر

مباراة ريال مدريد وتشيلسي، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين بالإضافة لإمكانية مشاهدتها عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي سيكون اليوم الثلاثاء 27 أبريل في السّاعة العاشرة مساءً بتوقيت مكّة المكرّمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي سيكون حفيظ دراجي على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلّق ريال مدريد x تشيلسي الثلاثاء 27 أبريل 2021 العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS 1 PREMIUM حفيظ دراجي



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