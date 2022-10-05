ويأتيكم اللقاء مباشرة وحصرياً beIN SPORTS 2 PREMIUM في تمام الساعة 22:00 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي بعض الأرقام الممهدة للقاء:

- هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يلتقي فيه ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وهذه هي المباراة الخامسة فقط التي تقام في ثلاثة مواسم متتالية في دور المجموعات، والأولى منذ مباراة مان سيتي وشاختار بين عامي 2017-2018 و2019-2020. واجه ريال مدريد آخر مرة فريقاً في دور المجموعات في ثلاثة مواسم متتالية بين 2010-11 و 2012-13 وكان هذا الفريق أياكس.

- فاز ريال مدريد بأربع من مبارياته الست في دوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك، وجميعها في دور المجموعات حيث فاز في كلتا المباراتين في 2015-16 و 2021-22 لكنه خسر في كلتيهما في 2020-21.

- فاز شاختار دونيتسك خارج ملعبه على ريال مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2020-21 حين أقيمت المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. أربعة فرق فقط فازت مرتين خارج أرضها على ريال مدريد في المسابقة: أياكس وبايرن ميونخ ويوفنتوس وروما.

- فاز ريال مدريد في كل من مبارياته الست الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وسجل 17 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً فقط في هذه السلسلة. وهذه أطول سلسلة انتصارات لهم في دور المجموعات من المسابقة منذ نوفمبر 2013 وسبتمبر 2015، عندما فازوا ب 10 مباريات متتالية.

- من بين الفرق التي واجهت ريال مدريد في 5 مناسبات على الأقل في دوري أبطال أوروبا، فقط يوفنتوس (44%) وبايرن ميونيخ (40%) ومانشستر سيتي (38%) لديهم نسبة فوز أفضل ضدهم من شاختار دونيتسك (33% - 2/6). وفي حال فوزهم في هذه المباراة، سترتفع نسبة فوزهم إلى 43% ويتخلفون فقط عن يوفنتوس (44%) بين الفرق التي خاضت خمسة لقاءات مع لوس بلانكوس في المسابقة.

- يتطلع شاختار دونيتسك (ف1 ت1) إلى تجنّب الهزيمة في مبارياته الثلاث الأولى من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2014-15، عندما تأهل إلى مراحل خروج المغلوب تحت قيادة ميرسيا لوسيسكو.

- اعتباراً من نهاية الجولة الثانية هذا الموسم الموسم، يتصدر جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور جميع اللاعبين في دوري أبطال أوروبا في صناعة الفرص (33) والتمريرات الحاسمة (7) من اللعب المفتوح منذ بداية 2021-22. في الواقع، لم يشارك أي لاعب في تسلسلات لعب من لعب مفتوح انتهت بأهداف أكثر من البرازيلي خلال هذه الفترة (18 – الأكثر مشاركة مع روبرت ليفاندوفسكي).

- يمتلك شاختار دونيتسك أعلى معدل لتحويل التسديدات لأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (50%) نجح في التسجيل بخمس من محاولاته الـ10 بشكل عام. في الواقع، سجل الفريق الأوكراني خمس من تسديداته الست على المرمى حتى الآن.

- شارك فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بشكل مباشر في ستة أهداف في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك (3 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، وهو أكبر عدد من الأهداف له ضد خصم واحد.