مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر

- نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة المستحق 2-0

- ميسي يخوض مباراته رقم 700 بقميص برشلونة

- هدف ثانٍ لبرشلونة د 33، ميسي يضيف الثاني هذه المرة سواريز يرد التحية لليو بعد استغلال رائع لتمريرة هوميلس الخاطئة.

- هدف د 29 سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة هذه المرة من موقف صحيح حين مرر له التمريرة الحاسمة ميسي.

- د 26 خروج الفرنسي ديمبيلي مصاباً ودخول مواطنه غريزمان مكانه.

- د 22 الحكم يلغي هدفاً لسواريز بسبب وقوفه في التسلل لحظة تمرير ميسي له.

- د 10 ميسي يسدد حرة مباشرة من مسافة يفضلها، وجماهير كامب نو وقفت تنتظر منه وضعها في المرمى لكنه سددها بالحائط البشري.

- د 06 برشلونة تسلم الكرة، وبدأ بتنظيم بعض الهجمات على مرمى السويسري رومان بوركي.

- د 02 خطأ فادح من راكيتيتش يؤدي لهجوم معاكس رهيب من دورتموند، كاد من خلاله شولز أن يزرع قبلة سريعة في مرمى تير شتيغن لكن الفرنسي أومتيتي أنقذ فريقه.

- الحكم الفرنسي كليمنت توربان يطلق الافرة معلناً بداية المباراة.

- خسر دورتموند 0-2 في زيارته الوحيدة إلى الكامب نو في المنافسات الأوروبية، في ذهاب نهائي كأس السوبر الأوروبية 1998.

- لم يخسر برشلونة أمام دورتموند في المنافسات الأوروبية (ف 1 ت 2).

يدرك برشلونة بأن الفوز على دورتموند في "كامب نو" سيضمن له المركز الأول في المجموعة السادسة لأنه يملك 8 نقاط بفارق نقطة عن منافسه الألماني، فيما يحتل إنتر المركز الثالث (4 نقاط) قبل حلوله ضيفا على سلافيا براغ التشيكي (نقطتان).

ويسعى النادي الكاتالوني للظهور بمنظر مختلف عن الجولة الماضية التي تعادل فيها سلبا على أرضه مع سلافيا براغ، من أجل الحصول على فرصة الفوز على دورتموند الذي فرط ذهابا بالنقاط الثلاث واكتفى بالتعادل سلبا بعد أن أهدر ركلة جزاء عبر ماركو رويس.

موعد مباراة برشلونة ودورتموند

البث المباشر لمباراة برشلونة ودورتموند سيكون يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة ودورتموند ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD1 بالتعليق العربي و beIN SPORTS HD12 بالتعليق الإنكليزي.

مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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